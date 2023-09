Bylarm løftet fram en rekke nye artister. Se bildene her

Swank Mami ble årets Stjerneskudd under Bylarm og en halv million kroner rikere. Flere titalls andre artister fikk vist seg fram for norsk og nordisk musikkbransje. Noen av våre forhåndsfavoritter innfridde på både store og små scener rundt omkring i Oslo, og noen nye oppdagelser ble også gjort. Blant de aller yngste var Autonomie fra Stavanger og Storm fra Trondheim, alle så unge at de ikke ville sluppet inn på klubbene de spilte om det ikke var for at de skulle stå på scenen.

Swank Mami fra Lørenskog

Her kan du lese om prisvinneren Swank Mami og andre artister i vår rapport fra Bylarm 2023 etter den siste kvelden med konserter på klubber som Rockefeller, Blå, Vulkan, Pokalen, Indigo, Kulturkirken Jakob og John Dee.

Kristine Blir Rapper innfridde med god margin med et lekent, feministisk og ambisiøst show i Kulturkirken Jakob, og står fram som en hybrid mellom en rapper og en scenekunstner med utvidet mandat. Noen stedet var det litt glissent blant publikum, blant annet under samiske Elina Waage Mikalsens konsert. Her gikk mange med andre ord glipp av Bylarms kanskje fineste stund, men lydinstallasjoner og musikkinstrumenter laget med utgangspunkt i vevstoler.

Elina Waage Mikalsen, Bylarm 2023. (Mode Steinkjer)

Rockefeller og John Dee ble festarenaer da raptrioen Kode.59 og den afrobeatflørtende rapperen Pascal Rwima, eller Primz, inntok scenene sent lørdag kveld. Og Swank Mami fra Lørenskog, eller Umal Moses som hun egentlig heter, pakket det lille stedet Indigo til randen og vel så det.

