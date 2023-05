Ava Max: Litt søtt og ganske psycho på Sentrum Scene

---

5

KONSERT

Ava Max

Sentrum Scene

---

Ava Max inntar scenen etter et imponerende, om ikke litt kort, forspill fra tiktok-artisten, Emlyn. Allerede har mange i publikum ventet to gode timer, og de må fint vente et ekstra kvarter fordi popstjernen er litt sen. Men det er ikke mangel på stemning når hun endelig kommer ut på scenen i et glitrende blått antrekk.

– Bli med meg på en kveld hvor vi feirer alt; kjærlighet, samvær og ikke minst av alt, å la alt ligge for å bare være på dansegulvet, sier Ava Max og stiller seg foran en vegg med fargede lys. I bakgrunnen begynner introen til tittelkuttet på popartistens andre album «Diamonds & Dancefloors», å spille.

Max skulle originalt på sin første turne med debutalbumet «Heaven & Hell» i 2020, men måtte avlyse på grunn av pandemien. Tre år senere står hun endelig på scenen i Oslo med sitt andre studioalbum. Sentrum Scene er helt utsolgt, men signaturfrisyren til Max, kort på ene siden og lang på den andre, mangler likevel på kveldens konsert.

– Oslo, I’m so glad I’m here, sier Ava og går rett på sak med «My Head & My Heart». Sangen følger hun opp med den like populære «Who’s laughing Now?». Den amerikanske popsangeren fremfører en hit etter en annen, som alle blir spilt med hyppighet på norsk radio. Blant de største hittene til Ava Max, er det samplet flere store internasjonale slagere. «Kings and Queens» sampler Bonnie Tylers «If I were a woman (and you were a man)», og på «Million Dollar Baby» finner vi LeAnn Rimes’ 2000-talls slager «Can’t Fight the Moonlight».

Det var god stemning på konserten til Ava Max. (Veronica Irmelin Ellingsen)

[ Se, Eili Harboe dukker opp igjen i «Succession»! ]

Hittene bryter Max fint opp med litt småsnakk. «Denne sangen er om en fyr som kanskje eller kanskje ikke er problemet. Jeg er sikker på at dere alle har en sånn i livet». Slik introduserer Max sang nummer sju, en av de større hitsene fra hennes andre studioalbum. Midt i sangen stopper musikken og hun ser ut over publikum og spør «hvem her er problemet?». Både hun og danserne bruker litt tid på å lete, men til slutt har de valgt. Til ingens overraskelse er det en gutt i russebukse, for hva annet kan være problemet i Norge i mai? Latter fyller i alle fall den fylte konsertsalen.

En kort medley med «Belladonna», «Not Your Barbie Girl» og «Salt» følger raskt. Sangene hun har valgt å korte ned er overraskende på grunn av populariteten deres, men Max leverer likevel på løftet om å la alt ligge og bare være på dansegulvet. Det er kun en sang i løpet av settet hvor publikum ikke kan danse. Med «One Of Us», tas tempoet ned og gitaristen hennes kommer fram til midten av scenen.

Myke vokaler blandet med partier av kraftig belting og et imponerende stemmeregister, gjør det vanskelig å påstå noe annet enn at «Ava Max har en imponerende stemme». Ikke bare er dette sangen hvor hun gjør det vokalmessig best, men det er også her vi får det første ordentlige innrykket av popstjernen. Hun forteller publikum at dette er den mest personlige sangen på albumet, og den akustiske gitaren gir den sårbarheten som mangler. Hadde det vært en konsert for tyve år siden ville kanskje publikum trukket fram lighterne sine, men i 2023 på Sentrum Scene, får det holde med lommelykter på smarttelefoner.

Tiden flyr når tempoet blir satt opp igjen med «Alone Pt. II», og flere mindre kjente sanger fra «Diamonds & Dancefloors» får sine øyeblikk. På publikum merkes det ikke at de fleste av hitsangene er overstått. Energien holder seg gående hele veien og det kan vel antas at mange i salen kan diskografien til Ava Max relativt godt. Men én sang mangler fortsatt når popstjernen forlater scenen, nemlig den største hitten hennes «Sweet But Psycho».

[ Alessandra ville helst besvime – men kom til Eurovision-finalen ]

Ava Max dro med seg Tix opp på scenen for å synge «Sweet But Psycho». (Veronica Irmelin E)

Heldigvis tar det ikke lang tid før det blonde håret er synlig igjen på scenen. – Dere trodde vel ikke at jeg var ferdig allerede?, spør popartisten. Og når det velkjente «dameskriket» fyller rommet, er energien høyre enn i løpet av hele timen som har gått. Flere som har sitteplasser reiser seg og begynner å synge. Men like brått som hun starter, stopper hun og roper ut;

– Hvor er Tix? Er han her nå? Kom på scenen NÅ. Jeg kan ikke gjøre denne sangen uten TIX.

Kort tid senere kommer den norske artisten seg på scenen. Gjesteopptredenen er like overraskende for Andreas Haukeland, bedre kjent som TIX, som for oss. En time tidligere fortalte han nemlig Dagsavisen at det ikke var noen plan om at han skulle være med å opptre. Men han la også til at forrige gang de sang sammen, var det heller ikke planen, så helt sikkert var det ikke. «Oh, she’s sweet but a psycho, a little bit Psycho …» begynner Ava Max og TIX. Sistnevnte sin stemme er litt sår fordi han er midt i russesesongen. Forrige helg opptrådte han på russetreffet i Stavanger. Når sangen er overstått forteller Max at ingenting av det hun gjør nå hadde vært mulig uten TIX. Publikum bryter igjen ut i jubel og det er vanskelig å ikke smile når hun uttrykker takknemmeligheten sin.

[ (+) Tid for misantropi ]

Det er trygt å si at Ava Max leverer med imponerende vokaler og fengende musikk som til og med får de voksne som må følge døtrene sine, til å bevege seg med rytmen. Det hjelper selvsagt med glitrende kostymer og talentfulle dansere. Hva annet kan man egentlig forvente av en turne som er oppkalt etter diamanter og dansegulv? Konserten er akkurat det den lover: «Diamonds and Dancefloors», og litt mer. Vi kunne lett latt det ligge her for vanligvis er det vanskelig å vite hva stjernen skal etter konserten er overstått. Men ifølge TIX skal han og Max henge etter konserten, som var grunnen til at han kom.

– Etter det er det Paradise-fest og så skal jeg rulle, sier Haukeland til Dagsavisen og ler. Han tror ikke Max skal være med å rulle da.