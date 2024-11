Kittelsen-maleri satte auksjonsrekord – solgt for 36 millioner kroner

Den tidligere auksjonsrekorden i Norge ble satt av et annet Kittelsen-bilde, «Andersnatten», som gikk for 14 millioner kroner i 2020.

Kittelsens ikoniske «Kvitebjørn» gikk under hammeren i Gamle Logen i Oslo. Det er auksjonshuset Grev Wedels plass Auksjoner som auksjonerte bort bildet.

– Kanskje det norskeste og for mange det aller mest kjente motivet i hele vår kunsthistorie, sa auksjonsleder Hans Richard Elgheim like før han satte i gang det som ble en dramatisk budrunde.

Budet startet på 15 millioner kroner og derfra og spratt summen fram og tilbake mellom den ene og den andre budgiveren. Noen satt i salen, mens andre meldte sin interesse via telefon.

Nasjonalmuseet ønsker seg bildet

Til slutt ble det altså en anonym kjøper som stakk av som vinner av budrunden – med en prislapp på hele 36 millioner kroner.

– Det er en fenomenal rekord, avsluttet Elgheim da hammeren hadde slått i bordet for tredje og siste gang.

Med omkostningene på 25 prosent i tillegg må kjøperen ut med totalt 45 millioner kroner.

Deltakerne er anonyme, og det blir ikke nødvendigvis offentliggjort hvem som kjøpte bildet.

Mystikk er det også rundt bildets eierhistorikk. Lite er nemlig offentlig kjent om eierhistorikken da det har vært i privat eie, sist hos shipping-arving Petter Olsen.

Nasjonalmuseet har uttalt at de ønsker seg bildet, men at de ikke har råd. De har likevel et håp om at kjøperen donerer bort eller låner ut bildet til museet slik at det blir tilgjengelig for publikum.

– Historisk begivenhet

«Kvitebjørn kong Valemon» er et av Kittelsens mest kjente verk. Han lagde det i 1912, bare to år før han døde, 56 år gammel.

Motivet er fra Asbjørnsen og Moe-eventyret om kong Valemon, som ble forvandlet til en bjørn av en heks etter å ha nektet å gifte seg med henne.

– Det er å anse som en historisk begivenhet. Og jeg tviler på om «Kvitebjørn» noen gang blir å se igjen på markedet, sa Elgheim til NTB i forkant av auksjonen.

