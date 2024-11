Bjarne Melgaard tapte søksmål – må ut med 12,3 millioner

«Svein Roar Grande og Stein Lie frifinnes for krav fremsatt av Bjarne Melgaard», står det i domsslutningen fra Oslo tingrett.

Melgaard må ut med henholdsvis drøyt 10 millioner kroner til Stein Lie og 2,3 millioner kroner til Svein Roar Grande.

Det var VG som først omtalte dommen.

Bjarne Melgaard, som er regnet som en av Norges fremste samtidskunstnere, har i mange år samarbeidet med forretningsmennene Grande og Lie, men i september i fjor ble det kjent at han har saksøkt de to.

De to forretningsmennene har gjennom flere år utbetalt store summer til Melgaard, mens kunstneren har sendt dem verker og gitt dem rettigheter til å produsere kunst i Melgaards navn. De har likevel vært uenige om hvilken og hvor mye kunst som har blitt sendt, og hvorvidt kunsten som har blitt sendt, har vært ment for videresalg eller kun lagring.

I et intervju med Dagens Næringsliv i august i år sa Melgaard at målet med søksmålet først og fremst var å oppheve avtalen, fordi han hevdet at han ikke forsto «omfanget og konsekvensene av avtaleteksten slik den var skrevet». Han sa likevel at han ikke trodde han ville vinne rettssaken.

Les også: Bjarne Melgaard møter tidligere partnere i retten – strid om kunst for millioner