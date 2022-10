Kanye West sjokkerte med hvit makt-slagord

«Everyone knows that Black Lives Matter was a scam now it’s over you’re welcome» (Alle vet at Black Lives Matter var svindel nå er det over, vær så god) skrev West selv på egen instagram-story tirsdag. Utsagnet kom etter at Kanye West bar trøya selv, under sitt overraskelses-visning av Yeezy-kolleksjonen «Season 9» i Paris mandag.

White Power-slagordene på Kanyes nye trøyer sjokkerer og forarger. (Skjermdump Instagram)

Før modellene entret catwalken holdt West selv en tale, iført den oppsiktsvekkende trøya, med slagordet som forbindes med nynazister i USA. Det er ikke første gang Kanye West skaper rabalder med å sende ut signaler som kan tolkes politisk. I 2013 skapte han bråk etter at han bar en jakke med sørstatsflagg på ryggen.

Bilde 2 viser trøyene:

I uka som gikk har West vært å se på flere visninger i London og Paris, og dukket selv opp på catwalken for Balenciaga. Men det er første gang han viser selv under Paris Fashion Week. Det kan også bli den siste. Som en person skrev på Twitter:

«Å sende dette slagordet ut på catwalken i Paris er galskap, ingen ting kan redde denne mannens plass i himmelen nå. Beklager!»

Beklagelig

Motekritiker Tim Blanks uttalte at han syns det er beklagelig at et PR-stunt som dette tar oppmerksomheten vekk fra seriøse designere som har lagt mye arbeid bak sine presentasjoner.

«Det er sterkt beklagelig men uunngåelig at dagen i Paris ble dominert fullstendig av at Kanye Wests gjøkunge av en visning krasjlandet i motens lille reir. Beklagelig fordi andre seriøse designere kom helt i skyggen av denne selvopptatte fyrens ego, og fordi showet var så forsinket. Uunngåelig fordi mannen er en mediemagnet.» skriver han på nettstedet Business of Fashion. Og legger til at det kun var Anna Wintour, John Galliano og Hamish Bowles som forlot visningen grunnet forsinkelsen. Ifølge Tim Blanks kan de ha fått en privat visning først, siden Kanye West visstnok er meget opptatt av å bli likt av de mektigste motemediene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---





---