Søkkvåt utendørspremiere for «Krigsseileren»

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og sønnen var blant dem som var til stede på førpremieren på utekino på Karpedammen Scene. Like før filmen skulle starte klokka 21 skjønte de nok at kvelden kom til å bli en våt seanse. Etter kort tid bøttet det ned.

Også Høyre-leder Erna Solberg, mannen Sindre Finnes og mange andre gjester måtte finne fram regnfrakker i striregnet.

Det store andre verdenskrig-dramaet «Krigsseileren» fikk førpremiere som utekino, noe som ble sagt å være en verdig ramme for den første offentlige visningen av filmen. Regnet gjorde kanskje rammen enda mer verdig.

Mange skjebner

«Krigsseileren» forteller historien om de over 30.000 norske krigsseilerne og deres familiers skjebne under og etter andre verdenskrig, og byr på Kristoffer Joner, Ine Marie Wilmann og Pål Sverre Hagen i hovedrollene.

Storfilmen har vanlig kinopremiere er 23. september. Da får kinopublikum komme nært innpå krigsseilernes innsats og hvilket offer de og familiene deres gjorde under andre verdenskrig.

– Det er nødvendig for å sette i perspektiv den uretten krigsseilerne ble utsatt for etter krigen, sier regissør Gunnar Vikene.

Olsenbanden inne og ute

Tidligere på kvelden var det også festpremiere i Oslo på en annen av høstens storfilmer – «Olsenbanden – Siste skrik». Mens denne forestillingen gikk innendørs på Colosseum kino, og dermed aldri var i fare for å regne bort, ble det fuktig også på Operastranden i Bjørvika der det klokken 21 var gratis utendørsvisning. Det nye Munchmuseet like ved er for øvrig stedet der Egon har planlagt å bryte seg inn og stjele «Skrik».

I den nye Olsenbanden-innspillingen får publikum se Anders Baasmo som Egon, John Carew som Benny og Elias Holmen Sørensen som Kjell. Fredagens visninger utendørs og innendørs ga dem et lite forsprang på det vanlige innendørspublikummet, som må vente til den ordinære kinopremieren 2. september.

