«Krigsseileren» får verdenspremiere på filmfestivalen i Toronto

– Toronto føles også som det perfekte internasjonale hjem for filmen, både fordi Canada hadde en stor andel egne krigsseilere, og fordi deler av «Krigsseileren» foregår ved det norske sykehuset for sjømenn som lå i Halifax, sier regissør Gunnar Vikene.

Filmen forteller historien om de over 30.000 norske krigsseilerne og deres familiers skjebne under og etter andre verdenskrig.

Krigsfilmen, med Kristoffer Joner i hovedrollen som sjømannen Alfred, er den dyreste norske spillefilmproduksjonen gjennom tidene, med et budsjett på om lag 110 millioner kroner. Filmen er det eneste norske bidraget til festivalen.

– I år er nåløyet for å bli vist under filmfestivalen i Toronto ekstra trangt, fordi færre filmer blir invitert. Dette er en fantastisk start for «Krigsseileren» og en anerkjennelse av filmens potensial i det amerikanske markedet, sier produsent Maria Ekerhovd.

Den norske premieren vil finne sted 23. september.

