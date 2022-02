Raymond om «Verdens verste menneske»: – Fantastisk osloreklame!

– En knallgod film, og en herlig avslutning på en glitrende filmtrilogi, med fantastiske skuespillerprestasjoner, sier Raymond Johansen (Ap) til Dagsavisen.

Byrådslederen håper at de to Oscar-nominasjonene til «Verdens verste menneske», kan gjøre kinogjengere verden over oppmerksomme på Norges hovedstad.

– Filmen er fantastisk Oslo-reklame. Det er jo ikke noe tilfeldig, ugjenkjennelig sted, dette – det er helt tydelig Oslo. Jeg håper mange blir nysgjerrige på Oslo. Det er jo en herlig by å komme til som turist. Masse kultur, mange restauranter, spennende bydeler. Vi har masse å tilby besøkende og fastboende.

Perfekt for turisme

Oscar-statuettene deles ut 27. mars. Samme hvordan det går, er en nominasjon gull verdt for Oslo, mener Raymond Johansen:

– Akkurat nå er perfekt timing. Etter pandemien står vi klare til å ta imot gjester fra hele verden.

At Oslo nærmest spiller en rolle i «Verdens verste menneske», akkurat som Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie, er et poeng mange kritikere også har lagt merke til.

– Jeg er jo drabantbybarn selv. Men det er klart at områdene i filmen er del av mitt Oslo. Ekeberg, Gamlebyen.... jeg bor ikke så langt unna der de bodde i filmen nå, oppsummerer Johansen.

Kommunelege

Han legger til at han ikke har sett noen av de andre filmene som er nominert i klassen for beste internasjonale film.

– I denne saken er jeg kun partisk oslopatriot, utrolig glad på vegne av alle folka bak «Verdens verste menneske». Ikke minst er jeg imponert over Anders Danielsen Lie, som også jobber som lege i Oslo kommune, i tillegg til alt det andre han driver med, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

