Reinsve om Oscar-nominasjoner: Jeg blir ikke helt klok på hva det er som treffer

I filmen, som tirsdag fikk to Oscar-nominasjoner, spiller Reinsve en kvinne i 30-årene som kjenner på forventningspresset i sitt eget liv.

Til et samlet pressekorps sier hovedrolleinnehaveren at flere hun har snakket med i utlandet, forteller at hennes karakter treffer publikum, og at hun har fått mange tilbakemeldinger.

[ «Verdens verste menneske» nominert til to Oscar-priser: – Helt sjokkerende ]

– Det er mye forskjellig, sier Reinsve og forklarer at mange journalister og andre hun har snakket med, kjenner seg igjen i hennes karakter – både menn og kvinner.

– Så jeg blir ikke helt klok på hva det er som treffer, fordi det er så mye forskjellig. Men jeg tror at det er gjort så mye plass og rom til at filmen puster såpass, at man kan putte inn sin egen personlige emosjonelle erfaring, sier hun.

Nå kan Reinsve gjøre seg klar til å entre den røde løperen på Dolby Theatre i Hollywood i mars. Der er filmen nominert i kategoriene beste utenlandske film og beste manus.

«Verdens verste menneske» har vakt oppsikt helt siden den første gang ble vist under filmfestivalen i Cannes. Der vant Reinsve prisen for beste kvinnelige skuespiller, den første prisen til noen norsk skuespiller i Cannes noensinne.

Flere spådde at Reinsve også ville bli Oscar-nominert i samme kategori, men det ble ikke tilfelle.

[ Tematikken er ikke akkurat av den lystige sorten ]

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]