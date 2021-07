Kinoaktuelle Black Widow kan få heftig konkurranse fra superskurk-gjengen som var en overraskende sommerhit på norsk kino 2016. Filmen «Suicide Squad» ble slakta av kritikerne i mange land. Dagsavisens anmelder karakteriserte den som en av årets store skuffelser, men den var likevel en populær blant norske kinogjengere.

Populære superskurker

Filmen som har en premiereklar oppfølger på norsk kino første uka i august, er faktisk den niende mest sette filmen i denne sjangeren på norsk kino siden den moderne superheltfilmens begynnelse med «Spider-Man» og «X-Men» i år 2000. Filmen handlet om en gjeng superskurker, i sin tid sendt i fengsel av Batman, og siden tvunget til å bli med i Task Force X av myndighetene for å redde jorda fra undergangen.

Margot Robbie er tilbake i rollen som Harley Quinn i «The Suicide Squad», superskurkfilmen med manus og regi av James Gunn. (Warner)

Batmans fiender er tilbake

«Suicide Squad» hadde 296.000 besøkende på norsk kino, og danket dermed ut sin nemesis fra Gotham. Filmen hadde drøyt 60.000 flere besøkende enn den forventede storfilmen «Batman vs. Superman: Dawn of Justice» i 2016. Filmen hadde mange store navn på rollelista; Margot Robbins, Will Smith og Jared Leto, men det er bare førstnevnte i rollen som Harley Quinn som er med i denne frittstående oppfølgeren. Hun har fått selskap av enda flere kjente skuespillere enn sist – Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Alicia Braga og Sylvester Stallone har roller som superskurker på farlig oppdrag.

Idris Elba spiller Bloodsport mens Sylvester Stallone gir stemme til King Shark i sommerens superskurkeventyr på kino. (Warner)

Suicide Squad er en samling av Batmans fiender fra DC Comics’ tegneserieunivers, og det er disse tegneseriene som filmens regissør James Gunn har basert sommerens oppfølger. Filmen som har tittelen «The Suicide Squad» følger Harley Quinn og Task Force X på et nytt oppdrag på den mystiske øya Corto Maltese. Med «Guardian of the Galaxy»-regissør James Gunn bak manus og regi er forventningen at dette vil være en mer fullendt film enn forgjengeren.

Margot Robbies rolle

Dette er også tredje gang Margot Robbie har rollen som Harley Quinn, en jobb hun ser som muligheten til å vise at actionfilmer er populære og at kvinner også synes at denne type filmer er morsomme. Skuespilleren har også fått mye av æren for den gode mottakelsen som DC-eventyret med den omstendelige tittelen «Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn» fikk i januar i fjor.

Marvel-heltene er også tilbake

Sommerens film fra Warner Bros og DC Universe er en av flere filmer i denne sjangeren som venter på kino denne høsten, endelig premiereklare etter over ett år med koronastengte kinoer verden over. Disney og Marvel har flest titler på programmet. I september kommer venter «Shang-Chi and the Legend of the ten Rings», før «The Eternals» har premiere i november og «Spiderman: No Way Home» i desember.

Tom Hardy gjentar rollen som Venom i høstens oppfølger til filmen fra 2018. (Sony Pictures)

I oktober er det for også klart for «Venom: Let There Be Carnage», oppfølgeren til «Venom», en actionfilm om det Spider-man-beslektede supervesenet, som gikk bra på kinoene her hjemme i 2018 til tross for dårlige anmeldelser.

Superheltfilmenes norske topp ti:

«Avengers: Endgame» (2019) 518.590 besøkende.

«Spider-Man» (2000) 498.330.

«The Dark Knight» (2008) 410.960

«The Dark Knight Rises» (2012) 409.029

«Spiderman 2» (2004) 380.806

«Avengers: Infinity War» (2018) 345.269

«The Avengers» (2012) 318.973

«Deadpool» (2016) 312.695

«Suicide Squad» (2016) 296.000

«Iron Man 3» (2013) 292.439

