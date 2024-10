Han Kang trodde nobelbeskjed var tulletelefon – feiret med kamillete

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sa den sørkoreanske forfatteren i sitt første større intervju etter at nyheten kom om at hun er tildelt Nobelprisen i litteratur.

– Jeg feiret med min sønn, med kamillete, sier Han Kang til SVT.

Hun hadde akkurat spist middag med sønnen da telefonoppringingen kom fra Akademiens faste sekretær Mats Malm. Først trodde hun det var bare tull.

– På slutten skjønte jeg at det var sant.

Hun sier at hun ikke ønsker å være i rampelyset nå fordi hun liker å leve i ro og fred, og «trenger litt tid for å få fundere over hva prisen innebærer».

– Jeg vil fokusere på skrivingen, sier Han Kang, som ikke tror prisen vil forandre noe særlig for henne. Hun skriver ikke raskt, og hun vil fortsette i sin egen takt.

Nå skal hun først avslutte romanen som hun er i gang med, det tror hun vil skje nå i løpet av oktober eller november. Da skal hun begynne å skrive sin Nobel-forelesning.

For Han Kang «skal forsøke» å komme til prisseremonien i Stockholm i desember, lover hun. Da Han Kang som den femte forfatteren i rekken ble valgt til å bidra med en tekst til Framtidsbiblioteket i Oslo i 2018, overleverte hun manuset til «Dear Son, My Beloved» selv året etter.

Les også: Nobelprisen i litteratur: Han Kangs sørkoreanske sorg (+)