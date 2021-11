Løftet hans innbrakte 580.000 kroner

– Romanen overveldet oss, sa Maya Jasanoff, som representerte juryen for årets Booker-pris.

Den ble onsdag 3. november delt ut til sørafrikanske Damon Galgut for romanen «The Promise».

Boka følger flere generasjoner i en hvit, sørafrikansk familie, samt deres svarte hushjelp. Familien har egentlig lovet henne sitt eget hus med hage, som takk for tjenesten, men generasjon etter generasjon drøyer med å innfri løftet.

[ Denne Booker-finalisten skriver om nettet, som nettet: «Plutselig oppstår det hele subkulturer på forum for folk med soppinfeksjon» (+) ]

Damon Galgut

«The Promise» er sørafrikanske Damon Galguts niende bok. Det er også hans tredje roman som har vært blant finalistene til Bookerprisen. Til BBC Radio 4 fortalte han at ideen til å strukturere romanen rundt fire begravelser, kom da han og en kompis satt og drakk, og kompisen kjørte på med den ene underholdende begravelsesfortellingen etter den andre.

– Det gikk opp for meg at det ville være en ny og interessant måte å gå inn i en familiehistorie på. Om du bare har et lite vindu som åpner seg mot disse fire begravelsene, men ikke hele familiehistorien, må du som leser fylle hullene selv. Som forfatter er jeg fascinert av margene på kartet, av det som ikke er sagt, men underforstått og hintet mot, sa Galgut til BBC Radio 4.

[ Maskorama er tilbake! Vinner Heldiggrisen? ]

Bookerprisen

Bookerprisen er den kanskje mest prestisjetunge litteraturprisen til bøker skrevet på engelsk. Den er også den mest økonomisk innbringende, ikke minst fordi den normalt fører til at boka blir en bestselger i det store engelskspråklige markedet. Selve prisen er på 50.000 britiske pund, over 580.000 norske kroner.

En formfullendt roman som likevel utfordrer formen — Maya Jasanoff, Bookerpris-juryleder

– Vi følte boka vokste med hver gjennomlesing. Den byr på et rørende innblikk i en generasjonskonflikt, funderer over hva som er et godt liv – og hvordan man forholder seg til døden, og undersøker rikdommen i hva «løfte» kan bety i sørafrikansk sammenheng, sa Maya Jasanoff i Bookerpris-juryen, sitert blant annet i avisa The Independent.

Maya Jasanoff sa videre at «The Promise» er en «utrolig bra konstruert» fortelling. Ifølge henne er «The Promise» en «formfullendt roman som likevel utfordrer formen, interessant både som historisk dokument og som metafor».

[ Niviaq Korneliussen fikk Nordisk råds litteraturpris for «Blomsterdalen» – en roman om hvorfor det er så mange selvmord på Grønland (+) ]

Det hvite Sør-Afrika

Damon Galgut er den tredje sørafrikanske forfatteren som vinner Bookerprisen.

Det de tre sørafrikanske Booker-vinnerne har felles, er at alle er hvite.

I 1974 fikk Nadime Gordimer prisen for «Bevareren» («The Conservationist») mens JM Coetzee har fått den to ganger, for «Michael K. – hans liv og tid» («Life & Times of Michael K» i 1983 og for «Vanære» («Disgrace») i 1999.

[ Flere litteraturnyheter, forfatterintervjuer og bokanmeldelser i Dagsavisens bokseksjon ]

Det de tre sørafrikanske Booker-vinnerne har felles, er at alle er hvite.

Den eneste svarte afrikanske forfatteren som har vunnet Booker, er nigerianske Ben Okri, for «Den sultne veien» («The Famished Road») i 1991.

Så sent som i 2019 ble Bernardine Evaristo den første svarte kvinnen som fikk prisen, for «Jente, kvinne, annet» («Girl, Woman, Other»). Hun er imidlertid britisk, ikke afrikansk.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen