Er det Heldiggrisens tur i år? TV-hiten «Maskorama» er tilbake

Gjetteleken har begynt for lenge siden. Voksne mennesker spekulerer på sosiale medier om hvem som skjuler seg i Havfruen, Bamsen, Nissen og Heldiggrisen. Diskuterer du «Maskorama» kan det fort virke inntrykk som om du er uvanlig engasjert i barne-TV.

Årets største mysterium, kaller NRK «Maskorama». Snømonsteret er en av årets kreasjoner fra designer Kjell Nordstrøm. (Fredrik Arff/Fredrik Arff/Fremantle/NRK)

Så er det altså høstens villeste lørdagslek som er tilbake, med nye ukjente, kjente personer som skal framføre hitlåter på scenen, i ført prangende fantasifulle kostymer og kanskje gigantiske dukkehoder. Hvem av de åtte deltakerne som til sist blir vinneren er ikke så farlig. «Maskorama» handler mest om gjetteleken, noe den økte trafikken i telenettet på lørdagskveldene i fjor høst viste at TV-seerne gjerne er med på.

De er klare for en ny runde med gjettelek, programleder Silje Nordnes og det såkalte detektivpanelet Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm. Denne høsten får de hjelp av et publikum i salen til å lage den stemningen et show som dette trenger. (Fredrik Arff/Fredrik Arff/Fremantle/NRK)

Showet som ble karakterisert som smakløst og unorsk er tilbake på skjermen, og selv om vi vet hva vi går til denne gangen, og pandemirestriksjonene ikke tvinger oss til å sitte hjemme i høst, kan det gå mot en ny jubelsesong for NRKs lørdagsunderholdning. «Maskorama» blir bedre TV denne gangen. Årsaken har ikke å gjøre med at det kanskje er Carola som gjemmer seg inne i en av kostymene, selv om paneldeltaker Jan Thomas er sikker på det i år også.

Kermit får konkurranse når Frosken dukker opp i høstens versjon av «Maskorama». (Fredrik Arff)





Denne høsten har showet fått en ny og viktig deltaker i salen. Nå er publikum med, de som skal sørge for den jubelen og stemning som av denne typen live show trenger. I fjor var det en påtakelig mangel på mennesker i salen. Det fikk «Maskorama» til å framstå som en nervøs generalprøve, ikke en fest av et profesjonelt produsert direktesendt TV-show.

Dragen skal til pers i årets Maskorama, i NRKs utgave av et sørkoreansk TV-konsept som har blitt en suksess i over femti land. I Sør-Korea har det gått på TV siden 2015. (Fredrik Arff/Fredrik Arff/Fremantle/NRK)

I år blir det ikke opp til programleder Silje Nordnes å fylle det øredøvende stille tomrommet mellom deltakernes framføringer, den biten kommer publikum til å ta seg av. NRK har solgt billetter den siste måneden, og frister fansen med en mulighet til å sitte tettere på når maskene faller.

Forhåpentligvis vil ikke publikum møte krav om munnbind i salen på Hellerudsletta de neste lørdagene, til tross for økende smittetall. Det går mot stor, høylytt stemning i konferansesenteret med det klingende navnet X Meeting Point Norway utenfor Oslo, der godt kamuflerte deltakere smugles inn bakveien de neste lørdagene.

Hvem gjemmer seg i Bamsen? NRK legger opp til at seerne kan gjette på hvem som skjuler seg i kostymene. Det var med på å gjøre «Maskorama»-finalen til det mest sette program på norsk TV i fjor. (Fredrik Arff/Fredrik Arff/Fremantle/NRK)

NRK har starta podkast for showet i år, sikkert med håp om at det skal bli like mye virak som sist. «Maskorama» dukket opp som et fargesprakende fyrverkeri, etter at vi hadde vært stengt inne av pandemien i ni måneder: et spinnvilt og tidvis skingrende karaokeaktig kostymeball med hemmelige kjendiser iført gigantiske, prangende kostymer. Noen kunne synge og bevege seg i takt med rytmer, et par av dem burde holde seg til å synge på badet.

Kjell Nordstrøms kostymer var en miks av et barne-TV-mareritt og en Star Wars-bar drysset med glitter og knuste candy crush-biter. Her snakker om vi en musikalsk lek som får «Stjernekamp» til å framstå som et lavmælt «Hver gang vi møtes», et sirkus vi ikke hadde fått servert på norsk TV før.

Dette underholdningsformatet var så langt der ute at de kommersielle TV-kanalene ikke våget å gå for det. I stedet var det NRK som takket ja til konseptet som produsent Fremantle presenterte, vel vitende om at dette var såpass prangende og støyende TV på lørdagskvelden at det kunne bli en storslagen flopp til 20 millioner kroner.

NRK har startet en egen podcast som bare handler om «Maskorama» og hvem som kan skjule seg i kostymene i høst. Lørdag kan fansen få vite hvem Heldiggrisen er, om vedkommende taper kampen om publikums gunst. (Fredrik Arff/Fredrik Arff/Fremantle/NRK)

Lørdagssirkuset skulle i stedet bli 2020s store TV-fenomen, snakkisen på sosiale medier, en fast gjenganger i tabloidene hvor sakene like gjerne om NRKs iscenesatte hemmelighetskremmeri og sikkerhetsopplegg rundt deltakerne, som om hvem de faktisk kunne være. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum gjorde som Sarah Palin i på amerikanske «The Masked Singer», stilte med den stemmen han har og sørget for å styrke sin folkelige image forkledd som fugleskremsel. At han røk ut først fikk lite å si for populariteten som politiker, snarere tvert imot. Siden han har åpna denne døra for de folkevalgte, bør ingen bli overraska om det dukker opp en politiker i forkledning på scenen i høst også.

Havfruen er en deltaker det har blitt spekulert i hvem egentlig på nettet i flere uker allerede. (Fredrik Arff)





Dette var lørdagssirkuset som skapte TV-historie, som ikke bare fikk mange av oss til å skru på lineær-TV-boksen på lørdagskvelden igjen. Showet ble så populært at finalen hadde flere seere enn selv «Kvelden før kvelden». Og lille julaften-kosen på NRK har vært årets mest sette program på norsk fjernsyn siden TV-forskerne begynte å telle oss.

Den mytologiske Nøkken dukker opp i høstmørket når «Maskorama» dras i gang på lørdag. (Fredrik Arff)

Det måtte et sørkoreansk TV-konsept til for å skape TV-historie, og det kanskje mest utagerende og grenseløse som er laget for norske skjermer. Nå er spørsmålet om publikum tar sirkuset imot med like åpne armer som i fjor, eller om dette blir den vanskelige andresesongen. Den musikalske maskeradeleken ble en så sjelden stor suksess at man kan spørre seg om TV 2 egentlig vil ha seere til sin nye storsatsing, popsnekkershowet «Norges neste megahit» som begynner om to uker, i samme sendetid som «Maskorama». Du vil ikke få høyde odds hos spillselskapene for å satse på NRKs program som høstens TV-vinner.

Hvem er Nissen på lasset i høstens «Maskorama», det er spørsmålet som mange har spurt seg lenge før lørdagsprogrammet har hatt premiere. (Fredrik Arff)

Er det dette som skal være NRKs musikksatsing, var en kritisk innvending mot programmet. Svaret er nei, «Maskorama» handler knapt om musikken i det hele tatt. Dette handler ikke om å vinne heller, men å gjette på hvem det i all verden er som kan gjemme seg inne i disse sprø forkledningene. I år handler det dessuten om å finne ut hvem av høstens kostymer som skjuler Abid Raja. Det kan være Nøkken, men det kan også være Nissen.









