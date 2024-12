Tons of Rock-torsdagen med Green Day utsolgt

– Vi opplever et ellevilt billettsalg til Tons of Rock 2025, og det er nå utsolgt for dagspass til torsdag 26. juni. Vi er både ydmyke og stolte og kan med selvsikkerhet si at årets lineup har truffet publikum, sier Jarle Kvåle i Tons of Rock.

Da Green Day i oktober ble sluppet som første headliner ut til neste års festival, fortalte Kvåle at bandet hadde «vært i toppen av publikums ønskelister i årevis».

I tillegg til Green Day er Sex Pistols, Weezer og Turbonegro klare for torsdagen.

