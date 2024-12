Ikoniske røde sko skal under hammeren: – Representerer Amerikas uskyld

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det amerikanske auksjonshuset Heritage Auctions tror at de rubinrøde skoene kan komme til å innbringe opptil 3,5 millioner dollar, nær 39 millioner kroner.

85 år etter at storfilmen ble spilt inn, har fire par røde sko overlevd. Det var vanlig å lage en rekke like skopar til slike store innspillinger. Et annet par er utstilt på Oscar-museet i Los Angeles, nok et par på Smithsonian-museet i Washington D.C.

Ble stjålet

Paret som selges på auksjonen i Los Angeles lørdag, har hatt en dramatisk historie: De ble stjålet da var utstilt på Judy Garland-museet i Minnesota i 2005, og sporet opp av FBI i 2018.

Tyven, som nå er en døende 76-åring, slapp fengsel. Da han sto for retten i januar, medga han at han trodde at de hadde ekte rubiner. Han kvittet seg med skoene da han innså det bare var paljetter og strass.

Judy Garland-museet i Minnesota, Garlands fødestat, er nå i innspurten av en innsamlingsauksjon for å skaffe penger til å kjøpe skoene. Blant annet har Minnesota-guvernør Tim Walz bidratt med 100.000 dollar gjennom en lov som ivaretar delstatens kulturelle arv.

I USA er skoene regnet som ikoniske. I filmklassikeren må Judy Garlands karakter, Dorothy Gale, slå skohælene sammen tre ganger og gjenta setningen «intet sted er som hjemme» for å kunne vende hjem til Kansas fra fantasilandet Oz.

Magiske sko

Auksjonshuset beskriver skoene som «den viktigste rekvisitten i Hollywoods historie», ifølge Reuters. Rhys Thomas – forfatter av 1989-boken «The Ruby Slippers of Oz» – fastslår:

– Magien er åpenbar: Judy Garlands rubinrøde sko er et varig symbol på troens kraft. De overskrider Hollywoods grenser til et punkt der de representerte uskyld for hele Amerika.

Han kan dessuten røpe noe mer håndfast, ifølge hjemmesiden til auksjonshuset: At skoparet som selges lørdag, faktisk ikke tilhører samme par, og må være forbyttet da de ble hentet fram fra MGMs rekvisittlager i 1969. For da FBI overleverte det stjålne paret til Smithsonian-museet, innså ekspertene at det matcher deres eget par.

– Det er tydelig at de to skoparene ble blandet sammen, sier Thomas.

Var i sølv

I L. Frank Baums barnebok fra 1900 er de magiske skoene faktisk sølvfarget. Men da historien nådde filmlerretet i «The Wonderful Wizard of Oz» i 1939, valgte man rubinrød farge.

Ifølge Women's Wear Daily var det for å løfte fram Technicolor-teknikken og stå i kontrast til den gule veien i Oz, antakelig etter ønske fra den mektige MGM-sjefen.

Også i musikalen «Wicked» – bygget på Baums bøker – er skoene tilbake i sin sølvfargede utgave, slik de også er i den todelte, nye filmen. Riktignok gjør heksa Elphaba dem røde av magi – men bare for et øyeblikk.

