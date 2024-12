Palestinsk-norsk dokumentar vant prisutdeling

Mandag kveld vant den kategorien for beste dokumentar under Gotham Awards, en prisutdeling for såkalt uavhengige filmer.

Gotham Awards regnes ifølge IndieWire som den første store prisutdelingen i Oscar-sesongen, og markerer starten på priskappløpet. Også Angelina Jolie, Zendaya, Denis Villeneuve og Timothée Chalamet var blant prisvinnerne, melder AP.

Bak «No Other Land» står et palestinsk og israelsk filmskaperkollektiv. Dokumentaren er en samproduksjon med norske produsenter, Fabien Greenberg and Bård Kjøge Rønning i produksjonsselskapet Antipode Films.

Regissører er Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor og Hamdan Balal.

«No Other Land» vant publikumsprisen i Panorama-programmet og prisen for beste dokumentar under filmfestivalen i Berlin i vinter. Den fortsatte med å vinne publikumsprisen under filmfestivalen Cph: Dox i København i mars. Den mottok også den norske Human Rights Human Wrongs-prisen under Human-festivalen i Oslo i mars.

Flere prismuligheter vanker når European Film Awards deles ut lørdag i Sveits. Der er « No Other Land», som dokumenterer den israelske okkupasjonen av en palestinsk landsby på Vestbredden gjennom flere år, nominert i to kategorier, European Documentary og European Film.

Da dokumentaren vant i København, sa produsentene Rønning og Greenberg at prisen var «en indikator på hvor viktig og riktig denne filmen er».

– Vi tar med oss anerkjennelsen og engasjementet videre inn i Oscar-kampanjen, uttalte de da.

«No Other Land» har norsk kinopremiere 7. februar 2025.

