P3 Gull-finalisten Ari Bajgora: – Jeg vil samle Norge

– Jeg har lyst til at vi skal forene landet med rappen, med musikk, med meninger. Kunst kan ikke forandre verden, men det kan forandre tankene til dem som kan.

Det sier rapper og låtskriver Ari Bajgora (20), som legger til at han «vil samle Norge».

Dagsavisen møter han på en kafé i sentrum, bare noen dager før lørdagens P3 Gull, en prisutdeling i regi av NRK P3. Bajgora er nominert til Årets gjennombrudd og Årets låt med låten «Situasjon».

Bajgora er ikke overrasket over nominasjonen for Årets gjennombrudd. Rappen ligger i ham, og med en gang han gikk hundre prosent inn for å satse på musikk, begynte han å se resultater.

– Dette året bestemte jeg meg for at jeg faktisk skulle gjøre det. Jeg hadde allerede bygd opp karrieren litt, og tenkte at det er synd hvis jeg ikke går all in og ser hva jeg kan få ut av dette. Det er det beste valget jeg har tatt.

Kunst kan ikke forandre verden, men det kan forandre tankene til dem som kan. — Ari Bajgora

– Frekk, spydig låt

Da Bajgora slapp den nominerte låten «Situasjon» i vår, traff den rett i hjertet på den norske befolkningen, og ble hans mest spilte sang. I dag har den 7,9 millioner avspillinger på Spotify.

Låten inngår i EP-en «Situasjon Mixtape» og handler hovedsakelig om å føle seg fet og kul, forklarer Bajgora. Han lot seg inspirere på tur til Cartagena i Colombia.

– Jeg ville skrive en låt som jeg kan gå rundt og høre på og føle meg bra. En litt sånn frekk, spydig låt.

I bakgrunnen har han lagt et utvalg av lydeffekter etter referansene til blant annet familien og hjemlandet, Kosovo.

– Det handler om å forsterke lyrikken. Det er jo derfor melodien er der også. Jeg har et budskap og så skal jeg skape en følelse rundt det.

I tillegg til «Situasjon» skal 20-åringen framføre en av sine nyeste låter, «Big Steppa», på lørdagens prisutdeling. Også i denne låten følger lyden av en bombe etter tekstlinja «For om jeg først slipper skal det bænges som Trine Skei Grande i en åker».

– Det er nesten som å høre på radioteater. Jeg liker å legge inn effekter som fyller lydbildet.

Ari Bajgora Ari Bajgora studerer samfunnsøkonomi ved siden av musikkarrieren. (Noa Sæther)

– Vokse opp midt i byen, som en minoritet

Når Grünerløkkas gater er lekeplassen din som barn, blir du tidlig eksponert for det verden har å by på.

Som 11-åring startet Bajgora rapkarrieren i nærområdets parker, der han fremførte for publikum i bytte mot en liten slant. Artisten markerte seg som et internettfenomen da Jenny Skavlan publiserte en video av ham på Instagram, og Aftenposten til slutt skrev om den fremtidige rapstjernen Ari (11).

– Grünerløkka var veldig annerledes da jeg var ti år gammel. Det er jo et hotspot for veldig mye urban kultur, både graffiti og rap og alt mulig. Det oppstår et slags fellesskap.

15 minutter før storefri en gang i sjuende klasse ble moren til bestekompisen rasistisk angrepet, da to menn prøvde å dra av hijaben hennes og knivstakk henne midt på lyse dagen. Bajgora tror at det kan ende dårlig for de mest sårbare barna som vokser opp i slike miljøer.

– Jeg tror det handler om det å vokse opp midt i byen, men også som minoritet. Fra før av er du litt sårbar, og så har du hele verden utenfor døra med alle slags mennesker.

For ham selv endte det likevel over all forventning, noe han mener at han kan takke foreldrene for.

– Ikke alle tåler å ha spenn

Den kosovoalbanske siden kommer ofte til uttrykk i væremåten hans, gjennom verdier, normer, og det faktum at han snakker høyt og ærlig, tror Bajgora.

Helt siden begynnelsen av rapkarrieren har han vært opptatt av å dele med dem som trenger det. Da han rappet på gata, kunne han sanke inn 1000 kroner på én time. De ble fordelt mellom ham, vennene, lokale hjemløse og andre. Også hjemme sendte de alltid penger til familien i Kosovo.

– Hvis jeg har noe, så vil jeg dele det. Jeg har merket meg at når jeg gir penger så får jeg penger tilbake. Men Platon sier jo at «du kan ikke gjøre noe bra for noen andre». Uansett hva du gjør, så gjør du det for deg sjæl. Jeg gjør det jo fordi det føles bra, innrømmer han.

Han kaller det for å «bless your money», altså det å «velsigne pengene», som en manifestering på at han klarer å håndtere pengene han får.

– Det er ikke alle som tåler å ha spenn. Noen blir jævla ufyselige. Man må stemple seg fast i bakken og ikke glemme hvem man er. Det er det mange som har sagt til meg.

Ari Bajgora – Jeg har fem jævla fingre og kun én til politiet, sier Bajgora i låten "Big Steppa". (Noa Sæther)

Gå, gjøre, prate, elske

– Hodet mitt er litt kaos noen ganger, så det å skrive er ikke så anstrengende, det skjer veldig lett for meg.

Selv om han kan føle på skrivesperre, har Bajgora aldri hatt problemer med å få inspirasjon. Han tar gjerne utgangspunkt i sitater og konsepter han finner rundt seg.

Han drar fram et notat på mobilen, med et sitat han kom over i går.

– The day a blind man sees for the first time, he throws away the stick that’s helped him his whole life.

Rapperen mener at alle er kreative innerst inne, men at det avhenger av hvordan man uttrykker det. Noen er sosialt kreative, mens andre kan bygge og programmere. Det handler om hva du velger å gjøre med kreativiteten, tenker han.

Det er en del av konseptet til hans kommende album, som handler om hvordan du griper hverdagen din.

– Det handler om kultur, hvilken stil du velger å leve livet med, og hvordan du løser behovene dine. Det er en kroppsliggjøring, du har en tanke og så realiserer du den med kroppen. Det å gå, det å gjøre, det å prate, det å elske.

Albumet er en effekt av det han planlegger å gjøre mer av fremover: eksperimentere med musikk, tema og sjanger.

– Jeg har bare lyst til å la meg inspirere, ikke være bundet til ett tempo, én melodi og én tematikk. Det er veldig begrensende og kjedelig. Skal hver låt jeg skriver handle om hvor fet jeg er? Jeg synes ikke selv at jeg er så kul at jeg kan lage 100 låter om det. Det er flere lag til personer, og det er det jeg har lyst til å vise.

Skal hver låt jeg skriver handle om hvor fet jeg er? Jeg synes ikke selv at jeg er så kul at jeg kan lage 100 låter om det. — Ari Bajgora

– Festmusikk har pissa på alt

Programlederne for lørdagens prisutdeling er P3s Arianrhod «Arian» Engebø og Nathan «Nate» Kahungu.

I forkant av prisutdelingen har Kahungu uttalt at «2024 har vært året der norsk hiphop pisset på norsk pop». Det er Bajgora uenig i.

– Festmusikk har pissa på alt, liksom. Undergrunn har gjort det veldig bra, og du ser kanskje mye hiphop i media. Hiphop-kulturen, den estetikken, klesstilen og væremåten har blitt veldig trendy. Men norsk rap har pissa på pop veldig mange ganger før, med Karpe, Unge Ferrari, Arif, Lars Vaular og de gutta der.

Undergrunn rapper, i likhet med ham selv, gjerne om suksess, merker og dyre vaner. Bajgora tror at forbrukerisme generelt sett kommer til å kjennetegne tidsepoken vi befinner oss i akkurat nå.

– Og rap er jo historisk sett en sjanger som kommer fra urbane miljøer hvor folk ikke har hatt så mye. Når du snakker om biler, damer og klokker så er det et symbol på frihet.

For ham er rap en naturlig sjanger å falle tilbake på, selv om han fortsetter å eksperimentere med sjangre og temaer på det kommende albumet.

– Rappen er min, og det er veldig åpenbart hvorfor. Den kommer fra urbane områder, og i de områdene har man ting man vil si. Det er den sjangeren der du sier flest ting raskest, fordi du har mye på hjertet. Jeg sier 1000 ord i en låt, mens noen andre sier kanskje 40 ord.

Ari Bajgora Denne uka er Bajgora på camp i forkant av P3 Gull. (Noa Sæther)

Tro på deg selv

– Selvtilliten er det eneste man har. For hvordan skal noen andre tro på deg hvis du ikke gjør det selv?

Spesielt den siste uka har rapperen blitt oppringt med spørsmål om råd til dem som vil starte med musikk. Dem har han en klar oppfordring til.

– Bare sørg for at du tror på det du lager selv. Det skal være ektefølt, du må kunne relatere til det selv på en eller annen måte. Da er det naturlig at noen andre også gjør det.

