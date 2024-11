Girl in Red avslutter Øya-lørdagen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Der skal hun avslutte Øya på hovedscenen i Tøyenparken i Oslo.

– Øya har fulgt Girl in Red siden hun spilte som demoartist i 2018. Vi er veldig stolte over at vi i 2025 kan presentere henne som en verdig avslutter på vår største scene lørdag 9. august, skriver festivalen i pressemeldingen.

De siste ni årene har Øya valgt norske band og artister som avslutningsartist. Det skjer ut fra et ønske om å løfte norske artister til neste nivå i karrieren og finne «fremtidens headlinere og superstjerner».

Dette har de holdt på i en tid der konsert- og festivalbransjen ofte velger å gjenta seg selv i stor grad, hevder Oslo-festivalen.

Det tiende navnet på rad blir Girl in Red, som er en av de norske artistene med mest internasjonal oppmerksomhet de siste årene. Girl in Red har i 2024 spilt seg gjennom Nord-Amerika, Australia, Asia og Europa.

