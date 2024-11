Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Popveteranen fortalte morgenprogrammet «Good Morning America» at han ikke har klart å se med høyre øye de siste fire månedene, og at heller ikke synet på venstre øye «er det beste».

– Jeg kan gjøre ting som dette (intervjuet), men å gå i studio og spille inn blir verre, fordi jeg for eksempel ikke kan se en låttekst, sa Elton John ifølge BBC.

77-åringen medgir at han er «slått i gulvet» fordi han ikke kan se noe.

– Jeg kan ikke lese noe, jeg kan ikke se på noe.

– Det er håp

Derfor er det en stund siden han har jobbet med det nye albumet, og han fortalte at han har «kjørt seg litt fast». Men Elton John er under behandling for øyeproblemene og uttaler:

– Det er håp og oppmuntrende ord om at dette kommer til å gå bra. For øyeblikket er det dette vi egentlig konsentrerer oss om.

Det var i november i fjor at Elton John røpet at han akkurat hadde gjort ferdig et nytt album med sin mangeårig tekstforfattermakker Bernie Taupin. Han beskrev det som «helt vidunderlig og fullt av ungdom og vitalitet». Muligens var det låtskrivingen han siktet til. Forrige studioalbum fra Elton med nytt materiale kom i 2016.

Dokumentar på Disney

Synsproblemene hindret ham ikke fra å dukke opp på arrangementer som visning av den nye dokumentaren «Elton John: Never Too Late» på filmfestivalene i Toronto i september og London i oktober. Den blir å se på strømmetjenesten til Disney fra 13. desember.

I omtalen heter det: «Elton John ser tilbake på livet og de tidlige glansårene i sin 50-årige karriere i denne emosjonelle dokumentaren. Mens han forbereder seg på sin siste konsert i USA tar han oss med tilbake til en tid full av motgang, misbruk og avhengighet, og kampen for å overvinne dette og bli til det ikonet han er i dag».

