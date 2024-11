Backstreet Girls-vokalisten er død

«Vi er i sjokk etter den grusomme beskjeden vi våknet til. Vi tenker på familien, barna, vennene, fansen. Vi elsker deg Bjørn!!», skriver Backstreet Girls på sin offisielle facebook-side.

Dødsfallet ble først kjent gjennom sosiale medier tirsdag, og NRK omtalte saken først.

Backstreet Girls regnes blant de viktigste bandene i norsk rock, som har rendyrket en kombo av punkrock og boogie for flere generasjoner rockefans. Nå kan de markere 40 år siden starten i 1984. Bjørn Müller kom inn som vokalist to år senere, og har med unntak av noen enkelte perioder stått i front for bandet. De siste årene er det han som sammen med gitarist og grunnlegger Petter Baarli har ivaretatt bandets arv og renommé, ikke minst som et av landets beste liveband.

Senest i fjor ga de ut et nytt album, «In Lust We Trust», som vi her i avisen kalte det «stadig gjenfødte bandets beste på det vi kan huske». I anmeldelsen ble det særlig trukket fram Bjørn Müllers tekster hvor han alltid har levert ordspill som om de kom på tube, den ene uslepne diamanten etter den andre.

Bjørn Müller ble født i Fredrikstad, og har vært en kjent og synlig skikkelse i norsk rock. Ifølge Folkeregistrets status ble han meldt død 18. november.

I februar i år fikk Müller og Petter Baarli i Backstreet Girls Musikkforleggernes ærespris, en av de gjeveste prisene musikkbransjen gir til sine egne.

– Vi har jo spilt som faen nå i høst, så nå har vi det litt rolig fram til slutten av mars, så er det bånn gass igjen. Vi har jo 40-årsjubileum også, der også skal vi finne på noe. Men det er hemmelig foreløpig. Da kan hva som helst skje, sa Müller til Dagsavisen da om bandets planer for 40-årsfeiringen.