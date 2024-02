Backstreet Girls fikk ærespris: – En voldsom ære

– Dette var en voldsom ære, sa vokalist Bjørn Muller på scenen, etter han og gitarist Petter Baarli i rockebandet Backstreet Girls mottok årets ærespris.

– Dette var veldig uventet for oss, sa Petter Baarli.

Prisen ble overrakt av artisten Ida Maria og bandet Oslo Ess.

– I 1984 tok en 19 år gammel gitarist og låtskriver turen fra Skedsmokorset til Oslo hvor var med på å starte det som skulle bli et av Norges mest hardtarbeidende og legendariske rockeband. I 1987 fikk han selskap i bandet av en ny vokalist og tekstforfatter, og sammen skulle de spille seg inn i alle landets rockehjerter, sa Åsmund Lande, vokalist og gitarist i Oslo Ess.

– Gitaristens sylskarpe riff, og tekstforfatterens finurlige ordspillrike tekster, har gitt oss en låtkatalog som få andre norske band kan matche. Dette er rett og slett rock ‘n’ roll i verdensklasse. Bandet er høyt respektert av sin egen generasjon låtskrivere og musikere, et forbilde for stadig nye generasjoner med rockeband, og høyt elsket av sine fans, fortsatte Ida Maria.

I bakgrunnen ventet resten av medlemmene i Oslo Ess med instrumentene sine, skrudd opp for rock ‘n’ roll.

– 2024 markerer 40 år med overlegen norsk rock, 16 studioalbum og tusenvis av konserter i både inn- og utland. Og i dag spiller bandet flere konserter og for større publikum, en noen gang tidligere, sa Lande.

Deretter spilte Ida Maria og Oslo Ess en fabelaktig cover av låten Monster in My Cadillac, fra Backstreet Girls’ plate «Hellway to High» fra 1999.

Kom brått på

Etter å ha tatt imot prisen, avsluttet Petter Baarli med en referanse til konflikten i Gaza:

– Slutt å drep unger – viva Palestina! Rock er best når vi er samla og glad i hverandre!, sa Baarli.

Baarli og Müller hadde ingen anelse om at de skulle motta prisen.

– De spurte om vi ikke i hvert fall kunne bli til vi hadde spist forretten som ble servert, og det gjorde vi jo. Eller, vi delte en tartar i hvert fall. Men da begynte vi å tenke at «Nå blir det for kjedelig her altså, nå må vi gå».

Müller skyter inn at det hele kom brått på, og han tror ikke de kunne fått noen pris for 20 år siden.

På spørsmål om hvordan de skulle feire prisen, spøkte Baarli med at de skulle smelte dem om.

– Smelte de til om til gull! Nei, men vi feirer jo hver dag, vi. Vi kan vel mekke en ny låt, så blir det kanskje en tur opp på Grünerløkka etter hvert, og ta med noen kule folk.

Baarli sier videre at gruppa jobber med en ny plate.

– Vi har jo spilt som faen nå i høst, så nå har vi det litt rolig fram til slutten av mars, så er det bånn gass igjen. Vi har jo 40-årsjubileum også, der også skal vi finne på noe. Men det er hemmelig foreløpig. Da kan hva som helst skje, sa Müller om bandets planer videre.

Backstreet Girls har vært et produktivt band, og har sluppet hele 16 album, i tillegg til samleplater og liveplater.

Dagsavisens anmelder ga deres forrige plate fra 2023, «In Lust We Trust», 5/6 og kalte det det beste de hadde lagd på lenge.

Tiende gang

Det har i det siste blitt atskillig mer Backstreet Girls i den offentlige monitoren, og særlig i årene rett før og i kjølvannet av pandemien. Først og fremst er de en institusjon, med en knallhard fanbase som stadig flere oppdager.

Gitarist Petter Baarlis oppdrag og andre gjøremål utenfor bandet, og ikke minst dokumentarfilmene «Tilbake til Muotathal» og det rocka pandemiportrettet «Backstreet Girls – En farligere variant», har i høy grad bidratt til å holde Backstreet Girls i rampelyset. Det hadde imidlertid ikke virket om ikke «jentene» hadde levert som de skulle. Det gjør de. Nå er de også nominert for innlemmelse i Rockheim Hall of Fame. Det skulle bare mangle, skrev Dagsavisens anmelder i 2023.

Og innlemmet i Rockheim Hall of Fame ble de, sammen med Hellbillies og Sidsel Endresen.

Musikkforleggerprisen ble i år utdelt for tiende gang i seks kategorier i tillegg til æresprisen. Bak står Musikkforleggerne, som hedrer norske musikkforlag og deres opphavere som er Tono-medlemmer.

I klassen for Årets verk – Populærmusikk vant «I Saw U» med Swank Mami. Årets opphaver – populærmusikk ble Kristoffer Lo, Årets gjennombrudd ble metalcore/rockebandet Fixation og Årets verk – Klassisk/samtidsmusikk ble Eivind Buenes «Doubles».

Det vanket pris for årets synkronisering til Sivert Høyem for bruken av «Prisoner of the Road» til TV-serien «Exit», mens «Makta»-seriens komponister Kåre Chr. Vestrheim, Kristoffer Lo, Andréa Louise Horstad og Eivind Helgerød vant prisen for årets score.

