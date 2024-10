Karpe og stiftelsen de står bak får hederspris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Årets prisutdeling holdes i forbindelse med at Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), grunnlagt av Annette Thommessen (1932–1994), feirer sitt 40-årsjubileum.

– Karpe og Stiftelsen PAF har utmerket seg i sitt arbeid for å skape en bedre hverdag for flyktninger og asylsøkere. Deres innsats er et viktig bidrag til samfunnet, sier styreleder i Annette Thommessens minnefond, Brynjulf Risnes.

Magdi og Chirag i Karpe lanserte i 2020 Patel og Abdelmaguid Foundation, som årlig deler ut midler til prosjekter som ønsker å bedre situasjonen for flyktninger, asylsøkere og innvandrere.

I fjor mottok duoen Røde Kors' ærespris for innsatsen, og tirsdag 22. oktober får Karpe og Stiftelsen PAF Annette Thommessens Hederspris for 2024.

«Med musikk som verktøy og økonomisk støtte til organisasjoner, skaper de varige endringer i livene til mennesker på flukt», heter det i begrunnelsen.

– Denne anerkjennelsen styrker vår motivasjon til å fortsette å støtte prosjekter som gjør en betydelig forskjell i livene til flyktninger og asylsøkere, både her i Norge og internasjonalt, sier styreleder i PAF, Lea Mariero.

