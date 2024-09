Musikklegenden Sergio Mendes er død

Mendes ble verdenskjent med hitten «Mas Que Nada». Låten bidro til å gjøre den brasilianske sjangeren bossanova populær verden over på 1960-tallet.

Sangen var en coverlåt, og i 2006 gikk en ny versjon til topps på listene i USA, da i samarbeid med Black Eyed Peas.

I 1992 fikk Mendes en Grammy for albumet «Brasileiro». Han vant også to Latin Grammy-priser, og i 2012 ble han Oscar-nominert for sangen «Real in Rio», skrevet til animasjonsfilmen «Rio».

Sist Mendes sto på scenen var i november i fjor, da han spilte for fulle hus i Paris, London og Barcelona, skriver familien i en uttalelse.

De sier 83-åringen døde etter flere måneders kamp mot langtidsvirkningen av covid.

– Hans kone og musikalske partner gjennom 54 år, Gracinha Leporace Mendes, var ved hans side, sammen med barna hans, opplyser familien.