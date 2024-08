Gode kjøp fra Burgund

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vin fra Burgund har blitt dyrt, men gode kjøp finnes, særlig dersom man drar lit sørover i distriktet til områdene Côte Chalonnaise og Mâcon. Det gjelder blant annet for vinene til Nicolas Maillet. Familien Maillet har i fire generasjoner holdt til i den lille landsbyen Verzé, i hjertet av Mâcon. I 1928 flyttet de vinifikasjonen til et kooperativ i landsbyen, men da Maillet overtok i 1999, flyttet han produksjonen tilbake til familiens kjeller med et ønske om å lage kvalitetsvin. Siden 2013 har vinene vært biodynamiske og blant annet dyrker Maillet chardonnay, som kjølig og langsomt blir fermentert i seks til 18 måneder, noe som både gir mye karakter og en intens gulgrønn farge på vinene.

Blant ukens viner er også to kartongviner. Leitz Riesling Trocken 2023 kommer fra den berømte Rheingau-produsenten Leitz, men i dette tilfellet kommer druene fra Rheinhessen. Vinen er lett, delikat og super til sushi og sashimi. I tillegg er den å få på alle polutsalg.

Carussin Asinoi Barbera Piemonte 2022 har vært utsolgt i en periode, men er nå tilbake i bestillingsutvalget og er blant polets aller best kartongkjøp. Drikk den litt avkjølt.

17053601 Nicolas Maillet Mâcon-Villages Blanc 2021 (Burgund, Frankrike) kr 320 (89 poeng) (BU)





Har nokså intens gulgrønn farge og lukter av sitrus sammen med eple, blomster og mineraler. Har bra konsentrasjon og smaker av nokså fet frukt i form av sitrus, eple og noe tropisk, før den avslutter med flott, salt mineralitet og herlig syre.

17053401 Nicolas Maillet Mâcon-Verzé Blanc 2021 (Burgund, Frankrike) kr 359,90 (90 poeng) (BU)

Har nokså kraftig gulgrønn farge og lukter av sitrus, modent eple, blomst og mineraler. Har ganske bra konsentrasjon og smaker av sitrus og modent eple, pære og mineraler før den avslutter med nydelig syre.

4897706 Leitz Riesling Trocken 2023 (Rheinhessen, Tyskland) kr 469,90 for tre liter (84 poeng) (BA)





Er lys gulgrønn i fargen og lukter av sitrus, urter og blomster sammen med forsiktig mineralpreg. Er lett i smaken der det går i sitrus, eple og tropisk frukt sammen med litt mineraler før den avslutter syrlig og godt.

5202706 Carussin Asinoi Barbera Piemonte 2022 (Italia) kr 499,90 for tre liter (86 poeng) (BU)





Har nokså lys rødlilla farge og lukter av rips, urter og krydder sammen med forsiktig naturvinspreg. Er nokså lett og smaker av syrlig røde bær, urter og krydder. Har lite og ingenting tannin, men bra syre i avslutningen.

Ukens anbefaling:





12577901 PdN Prugneto Sangiovese Superiore 2021 (Emilia-Romagna, Italia) kr 169,90 (85 poeng) (BA)





Denne vinen var nyhet på polet i sommer og byr på riktig så mye vin for pengene. Har nokså kraftig rødlilla farge og lukter av kirsebær sammen med tørket frukt, vanilje og krydder. Er saftig og smaker av mørk og nokså søt bærfrukt sammen med urter, krydder og tre. Har noe tannin og bra syre i avslutningen. Server litt avkjølt og er perfekt til pizza og grillmat.

