Politikk på den store scenen

– Det er ikke til å holde ut å være vitne til en slik ondskap, men det er det minste vi kan gjøre. Vi skal se, vi skal ikke se bort, vi skal huske, vi skal aldri glemme det som skjer.

Det sier Ella Marie torsdag på scenen under årets Øyafestivalen til jubel fra publikum, og tar underveis opp et svært Palestina-flagg.

Ella Marie på Øyafestivalen. (Mode Steinkjer)

Isaksen debuterer som soloartist Ella Marie på Øyafestivalen og sa i juni til Dagsavisen at hun føler seg mer fri til å snakke rett fra levra nå.

– Vi kan også gjøre bedre, vi skal gjøre bedre, Norge skal gjøre bedre, denne festivalen kan gjøre bedre. Og det er så vondt at det ikke går an å beskrive. Men i det vonde, mitt i det vonde, så kommer en joik til meg, en joik til barna i Palestina, sier hun til publikum.

Også på festivalens scene Biblioteket, der Isaksen dagen før samtalte med festivalsjef for Klimafestivalen Varmere Våtere Villere, Vilde Blomhoff Pedersen, var det politisk. Hun snakket om sin identitet som samisk artist og aktivist, Fosen-saken og det konstaterte menneskerettighetsbruddet. Her reflekterte hun også på sin rolle som forbilde.

– Jeg er veldig opptatt av å ansvarliggjøre meg selv. Hvis du velger å ta såpass stor plass i offentligheten, så velger du jo også et publikum som du påvirker, og da synes jeg det er greit å være obs på hvilket ansvar det medfører. Hvis jeg først har tatt denne plattformen, må jeg bruke det til et eller andet. Vi må jo bruke dette livet.

Andreas Røysum Ensemble

Det var tilsynelatende flere artister som har tenkt i samme baner.

Palestinaflagget fant nemlig også veien til Andreas Røysum Ensemble sin konsert torsdag. Det er på storskjermen bak ensemblet på hovedscenen under hele konserten, og frontmannen og klarinettisten sier rett før siste låt på scenen:

– Det er slik at hvis man er norsk skattebetaler så bidrar man til å subsidiere Nato og Kongsberg Gruppen, hevder Røysum.

I starten av året ble det reist kritikk mot Kongsberg Gruppen og den norske staten, fordi våpenprodusenten ifølge FriFagbevegelse ikke hadde oversikt over hvor delene til F-35-flyene deres ender opp. Det var altså risiko for at Israel brukte disse delene i krigføringen i Gaza, og det skapte også demonstrasjoner ved hovedinngangen til Kongsberg Gruppen.

– Heldigvis kan vi som nordmenn påvirke disse politikerne, vi har bare ikke skjønt det enda, sier han.

Delara

Da Delara spilte på hovedscenen fredag, vekslet hun til engelsk da hun skulle bygge opp for å synge den persiske låten «Cheshme Man (Delara’s Version)». Låten blir dedikert til noen blant publikum:

– Jeg ser barna av Nobels fredsprisvinner Narges Mohammadi her, sier hun.

Delara, Øyafestivalen 2024. (Mode Steinkjer)

Menneskerettighetsaktivisten Narges Mohammadi mottok i 2023 fredsprisen, mens hun satt i fengsel for sin kamp for kvinners rettigheter i Iran.

Amanda Delara er født i Sverige, vokst opp i Norge og har foreldre fra Iran. Hun kan ikke besøke slektslandet sitt, der det er forbudt for kvinner å synge eller danse offentlig. Delara er en kritisk stemme mot de iranske styresmaktene, spesielt etter Masha Amini i 2022 døde i moralpolitiets varetekt, 22 år gammel.

Fay Wildhagen

Etter 20 minutters konsert på Øyafestivalens hovedscene lørdag, tar Fay Wildehagen et dypt pust. Hun har noe å si.

– Vi har et spesielt ansvar, særlig i disse tidene som medmenneske og verne om hverandre, kloden vi bor på, om barna. Og ikke bare våre barn, men barna i Sudan, barna i Ukraina, barna i Palestina, sier hun ut mot publikum, som er blitt ganske tyst.

– Og det er store aktører til stede her i kveld, som sponser denne festivalen og mye annet vi gjør i vår hverdag. Jeg er drittakknemmelig for å være her, for dette er min hjertefestival. Jeg har elsket Øya fra jeg var barn, og vært her i alle år, men jeg har lyst til at disse aktørene og sponsorene skal høre oss, om dere står på samme side som meg.

Fay Wildhagen var sammen med Isaksen blant de knappe 300 artistene som i januar underskrev et opprop om å utestenge Israel fra Eurovision på grunn av krigen i Gaza.

– Hvis du mener det jeg mener, så gjenta etter meg, så høyt som dere kan så de hører oss, og så de kan maile sine sjefer om å trekke seg ut og stoppe bruddet mot folkeretten. La barna leve! En gang til!

– La barna leve! svarer publikum.

Aktørene

De store aktørene som Wildhagen refererer til, er artisten ikke alene om å kritisere.

I et intervju med Dagsavisen har det Øya-aktuelle bandet Heave Blood & Die påpekt at festivalens eies av det amerikanske selskapet KKR, som har investert i israelsk teknologi, noe som også ble omtalt i Aftenposten i juni i forbindelse selskapets omdømme som en klimaversting.

I tillegg er rockebandet og da også Wildhagen kritiske til samarbeidspartnerne Ringnes og Pepsi. Sistnevnte er på den internasjonale listen over økonomiske aktører som ifølge BDS-bevegelsen bør boikottes. De sponset også Spellemann tilbake i mars, noe som blant annet høstet kritikk fra Oslo-bandet Hudkreft.

Heave Blood & Die på Øyafestivalen 2024. (Mode Steinkjer)

Ringnes, som distribuerer Pepsi i Norge, sier at PepsiCo opererer i henhold til internasjonale sanskjoner og i tråd med nevnte retningslinjer som er gitt fra norske myndigheter.

Øyafestivalens sjef Tonje Kaada sa i en kommentar til kritikken som ble reist av Heave Blood & Die, og som blant ande Fay Wildhagen stiller seg bak, at det er helt naturlig at konflikten på Gaza engasjerer.

– Det gjør den også hos oss, og vi er utrolig glade for å se at mange artister på scenen også formidler sitt engasjement til publikum. Vi har også invitert inn Redd Barna som humanitærpartner med fokus på barn i konflikt fordi dette er viktig for oss, sier Kaada.

