«Eksplosjoner i hjertet» sikter mot hjerteroten

FILM

«Eksplosjoner i hjertet»

Regi: Yen

Norge – 2023

---

LGBTQ-miljøet kan ikke generelt sies å være særlig godt dekket i norsk film, så det føles passende at «Eksplosjoner i hjertet» slippes på startskuddet til årets Pride-feiring (og får sin festpremiere under Oslo Pride -åpningen). Langfilmdebutanten Yenni «Yen» Lee har i intervjuer uttalt at målet som regissør er å «bryte med hetero- og kjønnsnormative strukturer», og at hen er «veldig opptatt av kvinners rettigheter, likestilling og det å representere ulike etnisiteter, kjønn og skeive karakterer på film». Så allerede der tipper jeg Yen umiddelbart vil innynde seg blant den som til daglig benytter «woke» som et skjellsord.

Hun har tidligere markert seg med flere musikkvideoer og kortfilmer. En av dem deler tittelen «Eksplosjoner i hjertet», men langfilmversjonen dreier seg om skeiv kjærlighet, og det turbulente forholdet mellom to unge kvinner med samme legning – men veldig forskjellig livsstil. Den ene er ute etter et tradisjonelt og monogamt parforhold, mens den andre foretrekker en polyamorøs tilværelse med flere sexpartnere. Spørsmålet er om to så motstridende definisjoner av kjærlighet kan finne en måte å sameksistere på.

«Eksplosjoner i hjertet» har alle kjennetegnene til er en selvfinansiert lavbudsjettproduksjon av den typen som innimellom finner veien opp på kino, men Yen har betydelig profesjonell oppbakking. Hen ble plukket ut av det statlige Utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere (som ble opprettet for å jevne ut kjønnsbalansen i norsk film) og skapte «Eksplosjoner i hjertet» med støtte av Norsk filminstitutts talentprogram «Nye Veier». Filmen fikk tildelt seks millioner kroner i produksjonstilskudd, noe som slett ikke er forunt mange unge regidebutanter.

Silvana Imam og Vic Carmen Sonne spiller hovedrollene i Yens norsk film «Eksplosjoner i hjertet». (Norsk Filmdistribusjon)

Det er åpent for diskusjon om den investeringen kommer sterkt til syne i selve filmen, som er slentrende fanget opp i lange takninger på håndholdt kamera, ispedd private mobilopptak og improviserte dialogscener spilt inn i sommerlige Oslogryta. Men Yen har uansett sitt personlige særpreg i god behold, og gir inntrykk av å allerede ha en veldig distinkt stemme som filmskaper. Den danske sosialarbeideren Billy (Vic Carmen Sonne) har flere turbulente forhold bak seg, og forteller på et tidspunkt at hun vurderte å begå selvmord på grunn av kjærlighetssorg. For henne er kjærligheten blodig alvor; en intens besettelse delt av to personer. Hun vil «bo inni noen», og fram til det skjer nøyer hun seg med å onanere til nettporno. En litt ensom og søkende sjel, som har klare tanker om hva hun forventer av et forhold.

Alt forandrer seg etter at hun impulsivt joiner to venner på et raveparty i skogen. De snorter dop, danser og har det gøy helt til blikket hennes møter Nilo, spilt av den svenske rapperen og skuespilleren Silvana Imam. Billy forelsker seg momentant. De tilbringer mye tid med å spasere rundt i solskinn, snakker om seg selv og stiller hverandre filosofiske spørsmål av typen «når er du forelsket i livet?» og «hva slags tre ville moren din ha vært?». Etter å ha vært i et fast forhold noen måneder oppdager Billy plutselig at dette forholdet ikke er eksklusivt. Nilo avslører at hun allerede er i et åpent forhold med tre andre personer, og i tillegg har en partner ved navn Jason. Et sjokk for Billy, som stormer fortvilet ut og kutter all kontakt. Men de to kvinnene dras mot hverandre igjen, og klarer ikke å gi slipp på det de har sammen.

Billy vil ha noe fast, trygt og stabilt, mens Nilo nekter å kategorisere eller definere kjærlighetsforholdene sine. De dras sammen, dyttes fra hverandre. Billy blir fort sjalu og needy, mens polyamorøse Nilo blir fort distrahert og distansert. At Billy prøver å presse sine egne grenser, eksperimentere, utforske sin seksualitet og leve etter samme mønster som Nilo skaper enda større spenninger. Alt dette er sikkert en ærlig skildring av temaene regissøren er opptatt av, som reflekterer en virkelighet vi ikke ser særlig ofte i norsk film.

«Eksplosjoner i hjertet» er fortsatt tankevekkende, et innblikk i en verden som har noen interessante ting å si om hvordan man definerer moderne kjærlighetsforhold, personlige grenser, alternative livsstiler og våre behov for å føle eierskap over andre personer.

Det hjelper også at Vic Carmen Sonne gjør en så kompleks og sympatisk skuespillerprestasjon her. Når det er sagt bærer dette definitivt preg av å være en debutfilm, som med stort hell kunne ha vært litt mindre selvforelsket i sine filmskolepoetiske pretensjoner, og strammet inn med minst tjue minutter. De tålmodighetsutfordrende, evighetslange dialogscenene er dessverre langt fra så dypsindige som de prøver å være, men er på sett vis en perfekt representasjon av hvordan det kan fortone seg å være ung, forelsket og føle at det man har å si er det mest dypsindige i verden noensinne.

Så til tross for sine Xavier Dolanske svakheter er «Eksplosjoner i hjertet» like fullt ektefølt, autentisk og på sitt vis innsiktsfull. Et særegent queer-drama i grenselandet mellom personlig og privat film, som sikkert vil treffe noen rett i hjerteroten.