Harry Potter-bok solgt for over 600.000 kroner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Boken, som ble auksjonert bort i Edinburgh onsdag, er en del av et opplag på bare 500 eksemplarer fra 1997. Utgiveren tok ikke sjansen på å trykke mange bøker, fordi de var usikre på om historien om den unge trollmannsleven ville slå an.

Det er en skrivefeil på omslaget av den sjeldne utgaven av «Harry Potter og De vises stein», og «1 tryllestav» står oppført to ganger på en utstyrsliste på side 53.

Siden den spede begynnelsen i 1997 har Harry Potter-bøkene solgt i flerfoldige millioner eksemplarer, filmene er blitt enorme publikumssuksesser og forfatter J.K. Rowling er blitt styrtrik.

Det skotske auksjonshuset Lyon and Turnbull sto for salget i Edinburgh, der mye av fortellingen om Harry og vennene hans er skrevet. Samme dag ble også en førsteutgave av «Harry Potter og Mysteriekammeret» fra 1998 – den andre boken i serien – solgt for 7560 pund, som tilsvarer drøyt 100.000 kroner.

En førsteutgave av «Casino Royale», den første James Bond-boken av Ian Fleming, ble solgt for 38.951 pund, litt over 523.000 kroner.

Les også: Over Oslo: Høyt oppe med Dagny og alle de andre (+)

Les også: «Spicegirlen» fra Porsgrunn som ble byråd i Oslo (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen