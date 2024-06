– Jeg skulle ønske jeg kunne sett denne filmen da det inntraff

«Eksplosjoner i hjertet» er en kjærlighetshistorie som finner sted i Oslo. Filmen følger Billy gjennom en periode som er preget av både forelskelse og kjærlighetssorg. Tidlig i filmen møter hun Nilo på en rave-fest, og blir veldig forelsket.

Fredag har «Eksplosjoner i Hjertet» festpremiere på Rockefeller i forbindelse med Oslo Pride. Filmen har også kinopremiere i resten landet denne dagen.

– I dagens samfunn er vi så vant med én måte å elske på, og det er gjennom monogami, men hvem har egentlig funnet opp den ene måten? Det fins mange måter å leve i forhold på, eller i partnerskap, sier regissør Yennie Lee til Dagsavisen, som går under kunstnernavnet Yen.

I tre måneder lever de to kvinnene et tilsynelatende lykkelig og nyforelsket liv, helt til Nilo forteller Billy at hun er polyamorøs. Polyamori er betegnelsen for en som har flere partnere. Etter å ha fått nyheten blir Billy knust. Det blir tydelig for henne at Nilo ikke har de samme forventningene til et monogamt forhold som Billy har.

Filmens primære fokus er hvordan Billy navigerer seg gjennom sorgen, og følgelig hvordan hun prøver å tilpasse seg at kvinnen hun elsker er polyamorøs.

Polyamori på film

«Eksplosjoner i Hjertet» er den første norske filmen som har polyamori som en sentral del av handlingen. Yen har aldri vært polyamorøs selv, men syns det er veldig viktig at det blir en akseptert form for partnerskap.

– Sånn som jeg har forstått polyamori, så handler det ikke om å ligge rundt med mange forskjellige mennesker. Det handler om en genuin kjærlighet for flere samtidig, noen ønsker å leve på den måten så lenge alle parter er enige om det og behandler hverandre bra.

Yen gleder seg til premieren av sin første spillefilm som regissør. Tidligere har hen regissert kortfilmer og musikkvideoer, og er veldig fornøyd med arbeidet som har blitt lagt ned i forbindelse med filmen. Hun gleder seg nå til å dele den med omverdenen.

– Vi har sittet og jobbet med filmen veldig tett mot oss. og nå skal vi vise den til verden, det er en veldig spesiell følelse. Jeg gleder meg veldig mye til å dele den og se den sammen med folk jeg er glad i, alle som jobbet sammen på filmen. Jeg er ikke nervøs, jeg syns det er veldig gøy.

Eksplosjoner i hjertet

«Eksplosjoner i hjertet» er inspirert av et dagbok-innlegg Yen skrev for flere år siden. Selv om filmen i seg selv er fiktiv, forteller Yen at hen har vært i Billys sko selv og ville bruke det som utgangspunkt for å innfri et personlig ønske.

– Jeg husker at det var en tid hvor jeg hadde veldig lyst til å lage en kjærlighetsfilm, men jeg visste ikke helt hva det skulle være. Og så hadde jeg en opplevelse som jeg ble inspirert av, som ble til dette dagbok-innlegget, så det var også en måte å prosessere ting på. Det var en veldig interessant tematikk, for meg selv, ikke minst. Det var noe nytt, og så følte jeg at det var en ganske spennende historie, så hvorfor ikke lage en film om det? Jeg skulle ønske jeg kunne sett denne filmen da det inntraff.

Filmens hovedroller spilles av en svenske og en danske, og det er ikke hvem som helst som spiller rollene. Nilo blir spilt av den svenske rapperen Silvana Imam, som er kjent for å lage låter med sterke politiske motiver som blant annet tar et oppgjør med homofobi og rasisme. Billy blir spilt av Vic Carmen Sonne, som fra tidligere av har vunnet Bodilprisen for beste kvinnelige hovedrolle og beste kvinnelige birolle. I filmen snakker begge skuespillerne sine respektive språk.

Multikulturell og mangfoldig

At filmen følger en svenske og en danske som lever i Oslo har ingen spesiell baktanke fra Yen sin side. Det understreker heller hvordan Oslo oppleves for hen, multikulturell og mangfoldig.

– Jeg portretterer bare den virkeligheten jeg er i, og det er det samme med de andre karakterene i filmen. Det er en veldig mangfoldig film, både med tanke på hudfarge, ulike typer kjønn, seksualitet, masse forskjellige typer mennesker. Det er den virkeligheten jeg opplever i Oslo.

Filmen har premiere på Rockefeller fredag 21. juni i forbindelse med Oslo Pride. For Lee føles både tid og sted helt riktig.

– Det er den rette tiden å slippe filmen på. Det er helt fantastisk at vi skal ha festpremieren på Rockefeller, som egentlig er ukonvensjonelt sammenlignet med å ha en premiere på en tradisjonell kino. Det passer veldig bra til filmen å ha premieren i et konsertlokale som Rockefeller, i forhold til musikkenergien i filmen, men også fordi det er veldig mange dyktige artister som har gitt oss musikk. Det er en veldig høyenergisk film.

Synlighet er viktigst

25. juni 2022 ble Oslo, og mer spesifikt London Pub, rammet av et terrorangrep. To mennesker ble drept og 21 ble skadet. Som følge av masseskytingen ble den offisielle Pridefeiringen avsluttet, og festivalens største begivenhet Pride-paraden – som går gjennom Oslo sentrum – avlyst.

Terrorangrepet skjedde under etterarbeidsprosessen til «Eksplosjoner i hjertet», mens filmen ble klippet og redigert og gjorde sterke inntrykk på både Yen og hens venner.

– Det var da jeg følte at jeg må gjøre det beste jeg kan med den filmen her, fordi at jeg følte at de fortjener den filmen her.

Yen mener videre at det viktigste av alt er å synliggjøre det enda mer og håper at «Eksplosjoner i hjertet» kan bidra i den retningen.

– Jeg kan forstå frykten for at det skal skje igjen, men samtidig er det viktig å ikke være redd, men heller være enda mer synlig. Det tror jeg kan være et slags motsvar. Det er filmen også, et motsvar til terrorangrepet.

Med filmen vil Yen gi noe tilbake til det miljøet og de menneskene som har inspirert hen. Hen mener det er på høytid at de også får en film.

– Jeg føler at det er på tide at de får en film de også, alle de andre menneskene i verden som kanskje ikke har fått en sterk nok stemme gjennom media og kunst, og de er jo der. Stemmen deres er veldig sterk. Og så er det en tid for å feire den man er og hvem du får elske.

Yen er veldig opptatt av at Pride-feiringen skal være for alle og ikke bare for det skeive miljøet. Det samme gjelder for «Eksplosjoner i hjertet».

– Dette er en film for alle, fordi kjærlighet er universelt og nesten alle har vært gjennom kjærlighetssorg, eller opplevd kjærlighet på en eller annen måte. Det handler ikke om å det å være queer, det handler om kjærlighet, lidelsen når man er i kjærlighetssorg, hva man gjør, når man ikke får det man vil ha, hvordan man vokser på det og kommer seg ut av det, og elsker seg selv. Man kan jo si at det er queerness det også, å elske seg selv, uansett hvordan du ser ut, hvem du er, eller hvor du kommer fra.

– Hvordan skal du feire Pride i år?

– Jeg er veldig sånn som lever fra øyeblikk til øyeblikk, jeg tar ting som det kommer og oftest er det veldig bra. Selvfølgelig ønsker jeg å feire med venner, det er den uka i året hvor det blir jævlig bra liv og god energi i byen, bedre enn 17. mai!

