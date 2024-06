Dårlig vær ingen demper på FOMA-festivalen: – Stemningen er god den

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I inngangsboden ved åpningstider kunne det høres fra billettsalget at alle dagspass for den siste dagen av FOMA, Festival for Music & Arts, allerede var utsolgt.

Dag nummer to åpnet med artisten Chris Stallion på Cold Stage, og SKAAR på hovedscenen.

Været var riktignok litt bedre tidligere på dagen, og SKAAR leverte nydelig popmusikk med et unektelig preg av sommer, gitt omstendighetene. Det var ikke like mange i publikum så tidlig på dagen, men det betyr ikke at det ikke skorter på entusiasme fra scenen. En så stor scene med en så solid produksjon imponerer også.

Artist Hilde Skaar på scenen, best kjent under artistnavnet SKAAR: (Eivind Tangen)

Malerier og regnvær

Tom Ullmann i kunstformidleren Artgate sier de er imponert over festdeltakerne, som i likhet med politiet har fortalt til Dagsavisen at de aller fleste oppfører seg veldig godt på festivalen til tross for høy ølføring og dårlig vær.

– Folk har vært utrolig respektfulle. Alle som har kommet til oss spurt om de kan ta med ølen inn først. Og ikke minst så har alle brukt lang tid til å se på bildene. Det vitner om at bildene treffer folk, sier han.

Flere av bildene til kunstneren Marit Skyer. (Eivind Tangen)

Allikevel har Artgate hatt vannskade i løpet av konserten. Heldigvis er ingen av bildene permanent skadd.

Kunstner Linda Pinda er også fornøyd med gårsdagen, til tross for regnværet.

– Jeg har jo faktisk fått solgt noen bilder, sier hun.

– Til tross for litt regnvær i teltet, har det ikke vært noe skade.

Digital kunst

Jonas Håvik driver med virituell kunst og kulturopplevelser gjennom selskapet connected.ART. Gjennom blant annet Oslo Kunstpark, som åpnet i mai, definerer de parker rundt om i Oslo med forskjellig type digital kunst. I Oslo har de hele 8 parker med sin digitale kunst, som er delvis representert på FOMA.

– Det er veldig mange forskjellige kunstnere som bidrar. Vi har vel rundt en 50 kunstnere. Det som er viktig for oss er å ha kunsten i fokus, og ikke slik at teknologien skal i fremsetet. Derfor er det viktig å bevise at alle som driver med tradisjonelle oljemalerier til digital kunst kan representeres på denne måten.

Under viser han til et eksempel av Elisabeth Helvin, hvor en kan se hvordan tilsynelatende tomme flater kan fylles med digital kunst.

Ingenting der? Tro om igjen. (Eivind Tangen)

Og voilá! En fysisk bildestatue av kunsteren Elisabeth Helvin, gjengikk digitalt. (Eivind Tangen)

Jonas Haavik, grunnlegger av connected.ART, sier deres kulturopplevelser og digitale kunst kan oppleves flere steder i Oslo, blant annet på Birkelunden i Oslo. (Eivind Tangen)

Regnet tiltar

På vei fra Scandic Hotel til hovedscenen møter Dagsavisen festivalgjengerne Elias Værdal, Hans Petter Johansen, Maja Jørnevik og Joakim Sørgaard.

De har litt dårlig tid, da de er på vei for å se Julie Bergan.

– Vi var ikke her i går, men jobben spanderer dette som sommerfest! Derfor må vi komme oss litt avgårde, da hun går på om fem minutter!

Elias Værdal, Hans Petter Johansen, Maja Jørnevik og Joakim Sørgaard. (Eivind Tangen)

Det var mange som trosset regnet for å få med seg Julie Bergan, som glitret med energi fra scenen. Musikken var høy, og folk i alle aldersgrupper så ut til å stortrives under konserten.

Julie Bergan på scenen under FOMA 2024. (Eivind Tangen)

Publikum under Julie Bergan. (Eivind Tangen)

Enkelte var mer brydd av regnet enn andre. Da været ble dårligere og dårligere, valgte enkelte å bare overse været totalt, til forskjell fra de fleste andre festivalgjengere som tilsynelatende summet rundt i søken etter plass i et telt. Av noe slags slag.

Gitte Lia, Cecilie Borkerud, Elisabeth Slettum og Camilla Ødeberg valgte seg rett og slett å sette seg ved et bord i regnet.

– Stemningen er god. Vi venter på Chris Holsten og Kamelen, sier gruppa.

De ser ut til å ha litt lyst på en parkas likevel, men når den er på plass, er stemningen god.

Trøbbel med parkasen. (Eivind Tangen)





...men når den er på plass er allting godt. Fra høyre: Gitte Lia, Cecilie Borkerud, Elisabeth Slettum og Camilla Ødeberg. (Eivind Tangen)