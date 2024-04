Ullmann Tøndel og Reinsve til Cannes med «Armand»

Halfdan Ullmann Tøndel inviteres til verdens fremste filmfestival med sin første langfilm. I hovedrollen er Renate Reinsve, som går Cannes-løperen for andre gang, etter gjennombruddet med Verdens verste menneske.

Dette melder Norsk filminstitutt torsdag.

Det er ikke hverdagskost for debuterende filmskapere, og regissøren selv har ikke tatt en invitasjon for gitt:

– Dette er sånt man drømmer om, og nesten ikke tør å håpe på. Det har tatt ni år å realisere denne filmen siden jeg først fikk ideen, og det føles uvirkelig at den nå skal få sitt første møte med publikum på verdens viktigste filmfestival, sier Halfdan Ullmann Tøndel i en pressemelding.

Halfdan Ullmann Tøndel har regissert "Armand" som nå er invitert til prestisjetunge Cannes. (Eye Pictures)

Gir Reinsve æren

Han gir samtidig Renate Reinsve, som er godt kjent fra «Verdens verste menneske», og nå hovedrolleinnehaver i Ullmann Tøndels film, æren for at Armand i det hele tatt ble til, etter et samarbeid på Bergmans sommersted Fårö for ni år siden.

– Jeg og Renate spilte inn en kortfilm sammen der i 2015. Det ble så sterkt for oss begge at vi bare måtte jobbe sammen igjen. Så tar det jo lang tid å få en film finansiert, og jeg har rukket å tvile mye i det tiåret som har gått, men Renate har vært en klippe. Den kvelden hun vant prisen for Beste skuespillerinne i Cannes, sendte hun meg en SMS: «Tenk hvor bra dette er for filmen vår!», sier Ullmann Tøndel i pressemeldingen.

Renate Reinsve spiller hovedrollen i filmen "Armand", som nå er invitert til Cannes. (Eye Pictures)

Reinsve spiller Elisabeth, som kalles inn til et foreldremøte på kort varsel. Sønnen hennes er anklaget for noe uklart, og snart er ting ute av kontroll, med både rektor, helsesøster og foreldre involvert.

Reinsve forteller at hovedrollen i Armand er det mest krevende hun har gjort:

– Halfdan og jeg har vært nære venner siden Fårö, og vi er en veldig god match på det kunstneriske, men en del av den matchen vår er også at vi liker å pushe ting veldig langt. Denne rollen krevde virkelig alt jeg hadde. Armand-innspillingen var så intens at jeg lå rett ut i to måneder etterpå, sier Reinsve i pressemeldingen.

Dagsavisen har forsøkt å nå Reinsve uten hell.

Tre verdenspremierer i Cannes

En annen ting å merke seg er at Andrea Berentsen Ottmar, produsenten av «Armand», har klart prestisjen å få sine tre eneste fiksjonsfilmer til verdenspremiere i Cannes: «Verdens verste menneske», «Syk pike» og «Armand».

– Jeg har hatt gleden av å jobbe med noen fantastiske regissører til nå, men det er første gang vi opplever å reise til Cannes med en debutfilm. Det er en utrolig anerkjennelse av Halfdan og kvalitetene til Armand. Dette betyr at filmen vår får en best mulig start på et liv på store lerreter over hele verden, sier hun i pressemeldingen.

Filmprodusent Andrea Berentsen Ottmar (Sebastian Bjerkvik)

Armand får verdenspremiere i Un Certain Regard-programmet under filmfestivalen i Cannes. I Norge har filmen ordinær kinopremiere 27. september.

