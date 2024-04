Gjennom fire påskedager har den unisont svartkledde horden av metalfans dyrket musikk og fellesskap under Inferno Music Festival i Oslo.

På selveste første påskedag, den kanskje helligste dagen i året i den kristne tro da man feirer Jesu oppstandelse, var det snarere lukten av kristenmanns blod som fikk band som finske Finntroll og Drammens black metal-legender Koldbrann til å snerre litt ekstra. I hver sin ende av skalaen representerte de mangfoldet på en festival som fire dager til ende dyrker den i utgangspunktet særnorske svartmetallen side om side med andre nisjer innenfor heavy metal-sjangeren, fra det ekstreme til det intrikate. På Rockefeller søndag var kanskje amerikanske Cynic den fremste eksponenten for sistnevnte.

Cynic på Rockefeller, Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Cynic på Rockefeller, her Paul Masvidal som har ledet bandet siden starten. På Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Thrash metal-bandet som startet opp i 1987 skulle snart utvikle seg til å bli ett av de fremste bandene som fusjonerte metallen med blant annet jazz og eksperimentell rock, og konserten på Inferno ble til kjernefansens store glede en del av bandets pågående «The Focus of a Valediction European Tour 2024», hvor det banebrytende albumet «Focus» fra 1993 blir framført i sin helhet.

Med grafikken fra platecoveret på bakveggen gjenskapte Cynic sin egen storhet, til tross for at bandleder, vokalist og gitarist Paul Masvidal er den eneste gjenværende av originalbesetningen. Dagens samspilte kvartett ble på scenen forsterket med ekstra vokalist og gitarist. Dette er et band som på ingen måte frir til massene gjennom spektakulære sceneshow, snarere lar de musikken snakke for seg.

Inferno-festivalens tatoo-gate på Rockefeller. (Mode Steinkjer)

Gjennom påskehelgen har store band som Gorgoroth, Carpathian Forest og ikke minst Dimmu Borgir satt sitt preg på Inferno-plakaten og på Rockefellers scene. Oslos fremste rockeklubb har som vanlig under Inferno - som ble arrangert første gang i 2001 - blitt forvandlet til en eneste stor festivalplass, med matboder, tatoveringsstudioer, salg av plater, klær, «merch» og andre varer som frir til et publikum som elsker metal og kulturen rundt.

En Inferno-pilgrim med en nyervervet gral fra norsk black metals historie. (Mode Steinkjer)

Helsinki-bandet Finntrolls vokalist Mathias «Vreth» Lillmåns, Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Winterfylleth på Rockefeller, Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Med mindre man måtte ut for å røyke, har man kunnet gå tørrskodd fra Rockefellers store scene ned i kjelleren til John Dee, eller opp i Leiligheten innenfor takterrassen med DJ-er og showrommet til kunstneren Kim Holm, Instagram-profilen som stadig observeres mens han med stor innlevelse tegner og maler «live» til metalkonserter. Han var en av flere som også møtte publikum under et eget arrangement.

De store bandene trekker selvsagt det største publikummet, men Infernos mindre tilknyttede scener byr på de nyere bandene, overraskelsene og nisjefestene. Siste dag ut startet med Blodkvalt på Vaterland, som har markert seg som en av de viktigste småscenene for rock og metal den siste tiden. Blodkvalt herjet så hele Brugata ristet når vokalist Håkon Sakseide bæljet rått for åpen dør.

Blodkvalt på Vaterland under Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Blodkvalt på Vaterland under Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Det smått legendariske bandet Tusmørke skaper middelalderstemning med psykedeliske innslag av tusser, troll og hobbiter på Brewgata, mens vi måtte gå under jorden på Kniven hvor Inchoation viste seg fram med en konsert som var svartere enn mørket der i kjelleren, og som befestet den ferske Oslo-baserte trioens posisjon som et band verdt å følge med på.

Tusmørke på Brewgata under Inferno-festivalen. Vokalist Benediktator (Benedikt Momrak). Bak på fløyte skimtes broren Krizla (Kristoffer Momrak). (Mode Steinkjer)

Trommeslager Eivind Ditlev Molin i Inchoation på Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Koldbrann, Inferno. (Mode Steinkjer)

For mange ligger drømmen i å karre seg opp fra kjellerne og inn på de største scenene. Men enkelte band ser ut til å foretrekke intimiteten som de små scenene gir. Koldbrann med vokalist Mannevond i spissen var tett på publikum på John Dee, med noen nye låter iblandet bandets faste katalog, og en frenetisk black metal-konsert som i timen før kveldens headliner Taake gikk på scenen på Rockefeller viste hvor den bekmørke kjernen i Inferno-festivalen sitter.

Les også: Witch Club Satan - Satans kvinnfolk i Vigelands gravkammer (+)

Taake med vokalist og bandleder Hoest avsluttet Inferno-festivalen 2024. (Mode Steinkjer)

Kim «Diaz» Holm, kunstneren som foreviger metalkonserter live. (Mode Steinkjer)

Phantom Fire, John Dee under Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Winterfylleth, Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Inferno, 2024. (Mode Steinkjer)

Taake på Inferno. (Mode Steinkjer)

Tusmørke på Brewgata under Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Winterfylleth, Rockefeller under Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Phantom Fire fra Bergen, Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Koldbrann på John Dee, Inferno 2024. (Mode Steinkjer)

Inferno, 2024. (Mode Steinkjer)

Inferno, 2024. (Mode Steinkjer)





