Dagsavisens tips: Disse artistene kan levere årets Inferno-øyeblikk

Skjærtorsdag går påsken i svart i Oslo. Fire dager til ende skal Inferno Metal Festival sette preg på scenelivet og på gatebildet, med en tilstrømming av metalfans som har dette påskeblotet av en knallhard fest som årets høydepunkt, samt en drøss nye nysgjerrige besøkende. Med klubbene Rockefeller og John Dee som utgangspunkt, har festivalen blitt utvidet med konserter på mindre scener som Vaterland, Rock In, Brewgata og Goldie, i tillegg til arrangementer på festivalhotellet Clarion Hotel The Hub.

Vaterland og Salt

Programmet begynner i realiteten å rulle allerede onsdag. Klubben Vaterland er blitt en av de sentrale mindre scenene for rock og metal, og de kjører såkalt Inferno Warm Up med tre band. Det blåses også i glohaugen på Salt allerede onsdag, der med en rekke band tilknyttet selskapet Indie Recordings. Selve festivalen fra torsdag 28. til og med søndag 31. mars toppes med i hovedsak norske legender som Dimmu Borgir, Kampfar, Gorgoroth og Borknagar, som faktisk sto på scenen under den aller første Inferno-festivalen i 2001.

Siden er dette blitt en av Norges, om ikke Europas aller viktigste festivaler for metalmusikk, noe også årets program viser nedover i rekkene. Her finner vi både internasjonale band og flust av nye talenter og kommende storheter. Samt godt etablerte sjangerhelter og kultband som norske Tusmørke, Carpathian Forest og Keep of Kalessin.

Kampfar er blant de norske veteranene som topper Inferno-plakaten 2024. (Carl Eek Torgersen)

Programmet på den årvisse festivalen er også i år mannstungt, men det lysner i enden når det gjelder den tradisjonelle skjevfordelingen. Brasilianske Crypta er det mange som ser fram til, mens Madder Mortem er på plass med vokalist Agnete M. Kirkevaag og Spellemann-nominerte Dwaal. Multiinstrumentalisten Kathrine Shepard, bedre kjent som Sylvaine, vil dessuten være en del av det faglige programmet med en egen workshop for stemmebruk og «skriking». Den som vil sjekke ut hennes fantastiske vokal nærmere, kan finne fram til den splitter nye EP-en «Eg er framand».

Og for de som trenger mer enn musikk fra scenene, er det blant mye annet både filmvisninger, tatoveringsartister og kunst man kan slå i hjel tiden med.

Tips til Inferno-konserter 2024: Disse bandene bør du se:





Jordsjuk

Jordsjuk består av herrene Mannevond, Renton og Sagstad. (Trine Kim Design Studio)

Denne konserten er allerede onsdag, på plateselskapet Indies kveld på Salt. Trioformatet blir ikke bedre enn i Jordsjuk, som på ingen måte må forveksles med Bjella-låten. Derimot er det et perfekt bandnavn på noe som er ufriskt, råttent og udefinerbart. Da de ga ut debutlåten «Siste skanse» fra EP-en «Råtner på rot» som kom nå tidligere i mars, skrev vi at «dette kan fort bli en av årets hardeste sensasjoner, en trio som spiller skitten, lurvete og jævelbesatt svartmetall som om de var i en «battle» med boogiemestrene Backstreet Girls». Live på Inferno vil de være en liten sensasjon for dem som har oppdaget bandet, som vel å merke ikke består av noviser. Medlemmene Mannevond, Renton og Sagstad har fartstid fra band som Djevel, Nordjevel, Trollfest, Sarkom og Koldbrann, flere av dem også på plass under årets Inferno. (Salt, onsdag 27. mars)

Crypta

Brasilianske Crypta er klare for Inferno 2024. (Estevam )

Det er knapt noen tilfeldighet at Inferno tiltrekker seg band fra Brasil. Crypta som ble dannet i São Paulo i 2019 er festivalens eneste band i år med kun kvinnelige bandmedlemmer, slik Nervosa var i fjort. Cryptas bassist/vokalist Fernanda Lira og trommeslager Luana Dametto spilte i nettopp Nervosa før de store utskiftningene. Gitaristene Jéssica di Falchi og Tainá Bergamaschi har også fartstid fra flere brasilianske band. Crypta er et dødmetallband som også dyrker arven fra strålende, knallharde, tunge og melodiøst massive brasilianske band som Sepultura, og med Fernanda Lira som karismatisk frontfigur er dette et band som fort kan bli et høydepunkt på årets Inferno. (John Dee, torsdag 28. mars)

Nordjevel

Nordjevel spiller på Inferno. Her fra Midgardsblot 2023. (Mode Steinkjer)

På konsertfronten er det få som slår Nordjevel i brutalitet, et band som formelig lukter kristenmanns blod, og som tekstmessig framstår som et av de minst subtile svartmetallbandene her på berget. Bandet ble startet av Doedsadmiral på vokal i 2015, og han har fått med seg folk som har spilt i band som Dark Funeral, Ragnarok, Myrkskog og 1349. Dette er iskald og hustrig svartmetall som i et frenetisk tempo og med skoddedrev av ondskap drar med seg hele 1990-tallet inn i et lydbilde som på ingen måte avviker fra sjangeren. Større internasjonalt enn i Norge kanskje, noe turneen sammen med Taake viser nå like i forkant av Inferno. (Rockefeller, torsdag 28. mars)

Dimmu Borgir

Dimmu Borgir på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Norges største symfoniske metalband har akkurat rundet sine første 30 år på noen av verdens største scener. Selv om ikke Rockefeller er den største de har spilt på, er det likevel her og på Inferno de er hjemme. Med Shagrath, eller Stian Thoresen i spisse, vil de oppstå på selveste påskeaften som den atmosfæriske urkraften innen norsk metal de er blitt. Konserten på Tons of Rock i blendende solskinn for to år siden var en av bandets mest overbevisende på lenge, langt fra en sprekk i sola, mens de under Beyond The Gates i Bergen i fjor gjorde sitt for å rive ned Grieghallen. Blir Rockefeller-konserten noe mer tilbake til de skitne røttene? Kommer Djervs Agnete Kjølsrud med et gjesteinnhopp? Infernos største band i 2024 vil neppe skuffe fansen uansett hva de finner på. (Rockefeller, lørdag 30. mars)





Komponisten og cellisten Jo Quail kommer tilbake til Oslo, denne gangen til Inferno. (Simon kallas )

Jo Quail

Dette kan blir riktig så vakkert, og riktig så monumentalt, dystert, mektig og utfordrende. De fleste tenker på Apocalyptica når man hører om kombinasjonen cello og metal, men dette er noe helt annet. Så er det kanskje ikke metal heller, og slett ikke coverlåter av metalhits, snarere snakker vi om en cellovirtuos som går sine egne veier, som blander sjangre som drops og som er like hjemme på de klassiske scenene som i samtidsmusikken (tenk Arvo Pärt), postrocken og innen den elektroniske musikken (Trent Reznor). Hun er også en komponist som med albumprosjektet «The Cartographer» utvidet lydbildet med elektronikk og andre faktorer. Påller de anyeste EP-prosjektene «Supplication» og «Invocation» har hun hatt med seg henholdsvis den italienske vokalisten Lorenzo Esposito Fornasari, som blant annet har jobbet med norske støy- og jazzmusikere, og Heilung-vokalist/musiker Maria Franz. Og hun er heller ikke fremmed for Oslo-publikummet, etter konserter på John Dee i 2018 (med Myrkur) og på Røverstaden (med Mono) for to år siden. Hvem vet hva Inferno-konserten bringer? (John Dee, lørdag 30. mars)

Dwaal

Spellemann-nominerte Dwaal spiller på Inferno en snau uke før de prisutdelingen avslører hvem som har vunnet metalklassen. (Anders Johnsen)

Et blytungt høydepunkt i en ellers tung pandemitid var Dwaals andrealbum «Gospel Of The Vile» i 2020. Med det nye albumet «Never Enough» som kom i fjor høst, er ingenting blitt lettere, altså fortsatt kompromissløs majestetisk, atmosfærisk og hoggende doommetal som de like over påske kan få en Spellemannpris for. Det seks hoder store bandet med tilhold i Oslo, men med røtter i Tønsberg og Finnmark, ble dannet allerede i 2014. Siden har de fått en stadig større tilhengerskare for sine langstrakte låter hvor de henter inspirasjon fra postrocken, fra band som Neurosis og fra sludgemetallen helt tilbake til Melvins tid, det hele forrettet med autoritær growling av vokalist Bjørnar Kristiansen og med ubønnhørlige synther (Siri Vestby) og gitarriff (Eigil Dragvik, Rikke Karlsen) som valser gjennom det mørkeste blylag. Stian Hammer og Anders Johnsen på henholdsvis bass og trommer vil smelte ned Vaterland under Inferno, men de som er våkne nok til å se dem på en tidlig ettermiddags-slot vil også oppleve at de er overraskende tilgjengelige til å komme fra den aller tyngste klassen. (Vaterland, lørdag 30. mars)





Inchoation

Dette kan fort bli årets «hvor var du da» da Inchoation spilte på Inferno. 2024-festivalens antatt ferskeste band fra Oslo (og Hønefoss) er en trio bestående av Mattis Tokerud Slette (gitar og vokal), Magnus Heitun Tungen (bass) og Eivind Ditlev Molin (trommer), hvorav de to siste også spiller i Ruun. De har hatt noen få konserter, blant annet med like ferske Doombound som spiller på Vaterland under inferno-oppvarmingen onsdag. De som også har hørt Inchoations tre spors EP «From Nothingness, to the Antedecent Sphere», som kom på tampen av 2023, vet at her kan det ligge en kime til noe nytt og stort.

Inchoations debut-EP EP «From Nothingness, to the Antedecent Sphere». (Inchoate Records)

Det er et voldsomt lydbilde, dødmetall uten dødpunkter, seig og kosmisk bass og gitar-brutalitet som strekker seg over timinutteren og en vokal som graver fjell med stemmebåndene alene. Tittelen indikerer at de både musikalsk og ellers strekker seg mot de høyere sfærer, uten at det blir helt science fiction. Dette er, som bandnavnet indikerer, begynnelsen på noe helt nytt, og det lover godt. (Kniven, søndag 31. mars)

Finntroll

Det ligger i navnet at Finntroll er et folkmetalband fra nettopp Finland, et åtte hoder stort beist som heller ikke viker unna det symfoniske når de elter sin bektjukke svarte blanding av folkinspirert metall over suggererende rytmer. De drar deg inn i en sjangerverden av trollskap, folklore, vikingkultur og – vi er tross alt i Finland – polka! Bandet har en turbulent tidslinje, inkludert tapet av originalgitarist Teemu Raimoranta. Fra den første permanente besetningen fra 1998 er det nå bare en håndfull medlemmer igjen, inkludert gitarist Samuli «Skrymer» Ponsimaa, keyboardist Henri «Trollhorn» Sorvali og bassist Sami «Tundra» Uusitalo, de to siste også de mest aktive på låtskriversiden. Bandets siste album «Vredesvävd» fra 2020 var da det første på sju år, et kritikerrost og monumentalt «comeback» som overrasket ved at den tidligere vokalisten Katla bidro ikke bare med tekster (bandet synger i all hovedsak på svensk), men også litt vokal. Først nå denne våren turnerer de Europa med albumet. Mathias «Vreth» Lillmåns har da vokalen som vanlig når de treffer Rockefeller med en bredside trollskap. (Rockefeller, søndag 31. mars)





Dödsrit

Dödsrit fra Sverige og Nederland spiller søndagen på Inferno. (Dödsrit/Chris Crude )

Det er bare en uke siden svensknederlandske Dödsrit lanserte «Nocturnal Will», bandets fjerde album hvor de befester de posisjonen som et av de tetteste og mest massive nye bandene i sin sjanger. Eller rettere sagt sjangre, der de spenner fra black metal til tung heavy med vegger av grom gitarlyd, det hele orkestrert av svenske Christoffer Öster. Etter at hans band Totem Skin ble oppløst i 2016 dannet han Dödsrit, først som et enmannsprosjekt før han knyttet til seg Georgios Maxouris fra Amsterdam og labelen Wolves Of Hades, samt band som Destructo. Etter to album, som det banebrytende «Spirit Chrusher» (2018), utvides besetningen ytterligere, nå med bassist og trommis fra tidligere Destructo, Jelle Soolsma og Brendan Duffy. Den nye skiva «Nocturnal Will» oser av sammensatt brutalitet og aggresjon, og er med sine seks (fem i realiteten) svært lange låter et beist som vil sette spor etter seg nå i utgivelsesåret. Med full besetning kan det også bli en Inferno-konsert utenom det vanlige, og for øvrig den første spillejobben til Dödsrit i Norge. (John Dee, søndag 31. mars)





Blodkvalt

Blodkvalt, Bylarm 2021. (Mode Steinkjer)

Stort mer uhøytidelig ekstremt enn Blodkvalt blir det ikke i det mest beksvarte intime formatet som tenkes kan. Oslo-kvartetten som ble dannet av Eirik A. Reithaug fra Daufødt og Castaway Hounds, og Tibor Teskeredzic, også Castaway Hounds. Vokalist Håkon Sakseide (fra krautrockerne Drongo) er en manisk snerrende og ulende helveteshund, og biter fra seg som en kjøttsulten som ikke kan finne metta, mens bassist Eskild Myrvold har blytung fartstid fra Kanaan og Daufødt. Bandets iboende skrik kommer fra punken og hardcoren, tyngden fra doom-metallen og den nådeløse kompromissløsheten i det hele har røtter i alt fra thrash og death til Napalm og Motörhead, det hele som et tungt og uanstendig leven som alltid gir overstadige konsertopplevelser. Debutalbumet «Algor Mortis» ble for øvrig produsert av støyguru Lasse Marhaug. Det blir svett på Vaterland tidlig på søndagen, holdt hardt på ølen og ikke se dem i øynene. (Vaterland, søndag 31. mars)

Se hele programmet, info om billetter og spillesteder på hjemmesiden til Inferno Metal Festival

Oppvarming onsdag på Vaterland: Se programmet på Vaterlands egne sider

Oppvarming onsdag på Salt: Se programmet på Salts egne sider