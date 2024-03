Filmkritikerprisen går til «Ellos Eatnu – la elva leve»

– Årets mottaker av Filmkritikerprisen har skapt en historie som overrasker med innfallsvinkelen til en gammel konflikt – en konflikt som strekker seg langt bakover i historien og mates med dagsferskt sinne.

Slik begrunner juryen valget av fjorårets beste norske langfilm. Det er i år 74 år siden prisen, som er kåret etter en avstemning blant Norsk filmkritikerlags rundt 90 medlemmer, ble utdelt for første gang,

Under prisutdelingen på Engebret Café i Oslo torsdag ble regissør Ole Giæver overrakt prisen, som er et kunstverk av Tomas Colbengtson.

– Regissøren har på sett og vis modernisert temaet og oversatt det til et emosjonelt språk som man kanskje ikke snakket like flytende for over førti år siden, begrunner juryen.

Vinneren konkurrerte mot tre andre nominerte langfilmer fra fjoråret: «Den siste våren», «Konvoi» og «Munch».

Pris til hovedrollen

I «Ellos Eatnu – la elva leve» treffer seerne Ester, som flytter til Alta høsten 1979. For å passe inn holder hun sin samiske bakgrunn skjult, men idet hun treffer på demonstrasjonene mot det planlagte vannkraftverket i Altaelva, kaster hun seg inn i en konfliktfylt kamp for retten til å være seg selv.

Ester spilles av Ella Marie Hætta Isaksen, som stakk av med prisen for beste skuespiller.

– Vi har grunn til å tro at skuespilleren legger hele sitt register som følelsesmenneske inn i det som for henne – og svært mange andre – vil være en gjenkjennelig historie på mange plan. I rollen som Ester personifiserer hun tvilen, de splittede familiene og den undertrykte skammen med uomtvistelig troverdighet, begrunner juryen.

Hætta Isaksen var nominert i kategorien sammen med Anders Baasmo for hans rolle i «Konvoi», Ruby Dagnall for rollen i «Den siste våren», og Anne Krigsvoll og Mattis Herman Nyquist for rollene i «Munch».

Vinnende originalmusikk

Siden 2018 har det vært delt ut priser i tre kategorier. I tillegg til Filmkritikerprisen og prisen for beste skuespiller, ble også prisen for beste fagfunksjon utdelt i Oslo torsdag.

Den går til Ola Fløttum for originalmusikken til «Ellos eatnu – La elva leve».

I fjor var første gang i Filmkritikerprisens historie at den samme filmen, «Syk pike», stakk av med alle tre prisene, men i år skjer altså det samme igjen.

Fløttums musikk var nominert i kategorien sammen med foto på filmen «Munch», klipp på «Den siste våren» og «Konvoi», produksjonsdesign for «Munch» og «Ellos eatnu – La elva leve, lyddesign på «Konvoi», og kostymedesign på «Den siste våren».

