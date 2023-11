Femstjerners førjulsmoro

---

5

JULEKALENDER

«24-stjerners julekalender»

NRK1 og NRK TV, premiere 1. desember

---

De er en originalt sammensatt gjeng, deltakerne i NRKs veldig uhøytidelige julestri-konkurranse kalt «24 stjerners julekalender: tidligere kulturminister Ellen Horn, Tix, hopptrener Alexander Stöckl, kanalvert Bjørn Johann Rief og en bråte skuespillere, komikere, artister og influensere er med. I år som i fjor er de 24 deltakerne ledet gjennom konkurransene av Markus Neby – som enda en gang viser at han er en programleder med god humortiming og mye suave.

Julestria blir morsommere når programleder Markus Neby og 24 nye deltakere kaster seg ut i 24 juleaktige disipliner i «24-stjerners julekalender» på NRK. (Julia Marie Naglestad/NRK/Julia Marie Naglestad/NRK)

I år som i fjor skal deltakerne konkurrere om å bli «årets julestjerne», ifølge programleder Neby er de med i den aller siste kjendiskonkurransen på TV – i 2023, og de som taper i dagens utvalgte julerelaterte aktivitet må ta julestrømpa si og gå «ut i den globalt oppvarmede desembernatta».

[ Se en god serie på Disney+ ]

Dette er leken av en julekonkurranse som klarte bragden å bli innklaget til kringkastingsrådet på denne tida i fjor, da influenser Øyunn Krogh tok av seg på overkroppen og spurte om noen trengte melk i kaffen. Humor-stuntet viste hvor langt noen er villige til å gå for å vinne alt sammen og bli kåret til julestjerna, og det ble blankt frikjent i kringkastingsrådet. Kanskje rådsmedlemmene hadde latt seg more av dette underholdningsprogrammet selv, som var det nest mest sette i NRKs nettspiller i desember i fjor, bare slått av «Side om side». Første episode hadde over 800.000 visninger.

Programlederen selv har uttalt at det var veldig koselig at så mange så på i fjor, men at det hjalp mer på selvtilliten enn den mye viktigere selvfølelsen.

De er med i «24-stjerners julekalender» og ingen av dem vil ut før den 24. desember: skuespiller og tidligere kulturminister Ellen Horn, komiker og skuespiller Ahmed Mamow og hovedtrener for herrelandslaget i skihopp Alexander Stöckl. (Julia Marie Naglestad/NRK)

De tar seg selv ikke spesielt alvorlig, de andre som er med i serien heller. De 24 i denne forsamlingen virker først like overrasket som en seer kan bli av å se det uvanlig sammensatte juleselskapet de befinner seg i, men finner fort den gode, lekende tonen som preger programmet.

[ Årets julekalendre på TV: Mer Snøfall, prisbelønte nisser på TVNorge og nytt Asbjørn Brekke-show ]

Med episoder på en halv time, skal det mange gode replikker og situasjoner til – mye innhold, som det heter – for å få dette til å flyte, men det gjør faktisk det. Programmet er en så avslappet ironisk, humoristisk lek med konkurranser i reality-sjangeren at det fortjener en ny Gullruten-nominasjon, slik forrige sesong fikk.

Mye av sjarmen med programmet har mye med deltakernes glede over å være med. De synes dette er gøy selv, og er en gjeng veldig forskjellige typer som finner tonen i felles moro. Det løfter programmet betraktelig at de er typer som har medietekke og/eller erfaring, og evnen til å si noe treffende om de skulle få et kamera opp i ansiktet. Og skulle de ikke klare det, er det som komiker Ahmed Mamow sier i det som blir en gjennomgånde gimmick, «blir det klippet bort uansett». I ekte reality-tradisjon blir deltakeren som taper dagens konkurranse sendt ut og hjem.

Hvem av disse stjernene ryker ut før julaften? Artist Jenny Jenssen, programleder og podkaster Arin Soltanpanah eller skuespiller og komiker John Brungot. (Julia Marie Naglestad/NRK)

Alt begynner med at Neby får oppdraget om å finne av årets julestjerne av selveste Hanne Krogh, den første prinsesse Gulltopp i «Reisen til julestjernen» ute i et snødekt landskap.

I de seks første episodene handler det om å mestre julegavebånd og spill, pisking av krem, å gjette prisene på ting og gjennomføre pardans – og det går såpass for seg at det ender med brudd i foten for en deltaker. Høydepunktet den første uka er likevel konkurransen der deltakerne skal finne den som mimer julesanger i Operaens barnekor. Her snakker vi en kandidat til årets TV-øyeblikk.

[ Se en god serie på Netflix ]

De seks første episodene forteller at det er bare noen av deltakerne som har sterkt utviklet vinnerinstinkt, og hvis herrelandslagets hopptrener Alexander Stöckl har det, skjuler han det veldig godt. I dette gemyttlige selskapet handler det uansett mest for programleder og 24 deltakere å være med på å lage genuint gøy og oppegående, sjarmerende underholdning. Og det klarer de.