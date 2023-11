Drama i «Snøfall 2» og ny nedtelling til jul med Asbjørn Brekke

NRK Super har laget en oppfølger til «Snøfall», den enormt populære serien fra 2016. Det betyr et gjensyn med Selma, Julius og Winter denne førjula, men historien skal først og fremst handle om ti år gamle Noah. Han akter å finne veien til Snøfall, der han håper Julenissen kan få moren hans frisk og hjem fra sykehuset. I Snøfall har de egne utfordringer som må håndteres, om det i det hele tatt skal bli noen jul.

NRK byr på en ny «Snøfall»-historie i desember, og slipper også den første sesongen på kalendervis - en episode per dag - på NRK TV. (NRK)

Det er ingen overdrivelse å si at det blir en ny dramatisk førjulstid for Snøfall-folket. I forbindelse med den nye serien, vil NRK også slippe den første Gullruten-prisede serien i nettspilleren NRK TV, med en ny episode hver dag fram til julaften. De som har mer sansen for NRKs gamle julekalendre kan få et gjensyn med favoritten på NRK TV, der alle seriene NRK har bydd siden 1979, fra «Jul i Skomakergata» til «Kristiania magiske tivolitheater» fra 2021 blir lagt ut på nytt. Unntakene er «Jul på Sesam Stasjon» og «Portveiens julekalender», som NRK ikke har rettighetene til.

Asbjørn Brekke teller ned til jul igjen

Den andre nyheten i år er «Asbjørns julekalender», den første humorserien Espen Eckbo lager for TV 2 etter overgangen fra TVNorge i januar. Her gjentar Eckbo rollen som den juleglade Asbjørn Brekke som tar en julerødvin, fjerner en og en nellikspiker av appelsinen og har en ny kjendisgjest på besøk hver dag Den første som kommer skal visstnok være glad i å krangle. Ifølge promoinnslaget på TV 2 Play skal dette være en inkluderende julekalender – et program som teller ned for alle, enten det er jul, ramadan, hanukka eller kinesisk nyttår man gleder seg til. Showet går på TV 2 og på TV 2 Play.

Espen Eckbo er tilbake som den godlynte karakteren Asbjørn Brekke i TV 2s nye julekalender av året. «Asbjørns julekalender» skal ha en ny gjest hver dag fram til jul. (TV 2)

Emmy-nominerte nisser i bingen

Espen Eckbo har i løpet av de siste 20 årene laget en rekke humorserier i julekalender-sjangeren, noe som er forklaringa på at han også dukker opp på TVNorge i mange varianter denne førjula. TVNorge by på et gjensyn med hans «Nissene i bingen» fra 2021. Julekalenderen som bød på et gjensyn med mange av karakterene hans og komikere kjent fra de tidligere «Nissene …»-serier fikk gode kritikker for to år siden, den satte strømmerekord på Discovery+ og ble nominert til en internasjonal Emmy i kortformat-kategorien i fjor (som gikk til en newzealandsk film).

«Nissene i bingen» fra 2021 ble nominert til en internasjonal Emmy. I år viser TVNorge den populære julekalenderen i reprise. (Discovery/TVNorge)

Serien vises på TVNorge og legges ut på Discovery+ i selskap med «Jul i Blodfjell» fra 2017, humorserien der familien Soot møtes til et arveoppgjør etter sin gamle onkel på Blodfjell høyfjellshotell. Når familiemedlemmer blir tatt av dage en etter en, blir det en sak for det umake paret Svein (Trond Fausa Aurvåg) og Nanna (Ine Jansen), henholdsvis arkivar i Oslo-politiet og dansk postvesens beste pakkesporer.

Den første «Jul i Blodfjell» er den andre julekalenderen TVNorge viser i desember i år. Humorserien om familien Soots blodige jul på høyfjellshotell inkluderer en rekke av skuespillere og komikere: Atle Antonsen, Jon Øigarden, Lene Kongsvik Johansen, Jakob Schøyen Andersen, Fridtjov Såheim, Kevin Vågenes, Trond Fausa Aurvåg og Ine Jansen. (Discovery/TVNorge)

TVNorge-serien omtales som julekalenderhumor for voksne, men julekalenderne på kanalen er ikke røffere enn at de kommer utstyrt med 12 års aldersgrense.

Pupppestunt i kjendis-kalenderen

NRK vil også tilby julehumor for de litt eldre enn NRK Supers målgruppe, og har laget en runde med Markus Nebys «24 stjerners julekalender» i år igjen. Dette er humorsatsingen der 24 kjendiser skal konkurrere i julerelaterte aktiviteter, og en av dem skal sitte igjen som vinneren på julaften – årets julestjerne. NRK har ikke latt seg affisere av at programmet ble tema i Kringkastingsrådet sist, men kanskje heller skjelt til at dette var det nest mest strømmede programmet på NRK TV før jul i fjor.

24 kjendiser i diverse kategorier er med i NRKs humoristiske og konkurranseorienterte julekalender denne førjula også. Markus Neby er programleder i år som i fjor. (NRK)

K-rådet frikjente dessuten innslaget noen reagerte på, der influenser Øyunn Krogh tok av seg på overkroppen, og spurte om noen ville ha melk i kaffen. Nå venter det nye konkurranser på 24 nye deltakere fra 1. desember, blant dem tidligere kulturminister og teatersjef Ellen Horn, TIX, Håvard Lilleheie, Jenny Jenssen, Ahmed Mamow, Katarina Fatland og Carina Dahl.

Nær 30 år med The Julekalender

TV 2 sørger også for at seerne skal få julestemningen utover i desember ved å vise kanalens tre tidligere egenproduserte julekalendre i år igjen. « «The Julekalender» fra 1994 og «Vazelinas Hjulkalender» fra 2000 på TV 2 Zebra. «The Julekalender» var en serie oversatt fra en dansk julekalender fra 1991, som den trønderske trioen Travellin’ Strawberries lanserte som en norsk serie for et skeptisk TV 2. Den skulle bli så populær at Travellin’ Strawberries stadig er etterspurt, og blant annet opptrer på julebord og show 29 år seinere, som på Ladekaia og i Steinkjerhallen i disse ukene før jul.

«The Julekalender» hadde 430.000 seere da den gikk på TV 2 første gang i 1994. Serien med Ivar Gafseth, Tore Johansen og Erling Mylius i gruppa Travelin' Strawberries inkluderte også Arve Opsahl i en gjesteopptreden. (TV 2)

TV 2 viser også «Vazelina Hjulkalender» fra 2000 på TV 2 Zebra og TV 2 Play i desember, men serien «Julefergå» fra 1995 står ikke på TV 2s sendeplaner denne førjula.