Ligger an til en flopp

---

3

FILM

«The Marvels»

Regi: Nia DaCosta

USA – 2023

---

Entusiasmen for superheltfilmer er muligens i fritt fall, men folk flest er fortsatt like interessert i å se bra underholdning på stort lerret, noe som forklarer hvorfor James Gunns glimrende «Guardians of the Galaxy Vol. 3» ble en stor kassasuksess. Og samtidig hvorfor «The Marvels» ligger godt an til å bli en av studioets største flopper. Vel, ingen holder seg på toppen i evig tid. Marvel-konsernets popkulturelle herredømme ser ut til å nærme seg slutten, men det er uovertruffent at de har klart å dominere kinomarkedet i femten år. Etter 33 filmer og ni strømmeserier står imidlertid Marvel-universet i fare for å bli sugd inn i et svart hull dominert av likegyldige multivers-komplikasjoner, grøtete historiefortelling og uferdige spesialeffekter.

For kort tid siden publiserte bransjebladet Variety en lang, innsiktsfull artikkel med tittelen «Crisis at Marvel», som kartlegger problemene superhelt-selskapet står ovenfor. Mange av dem sirkler rundt Disney-konsernets krav om en økt produksjon for å skape innhold til strømmetjenesten Disney+, noe som har rammet «Star Wars»-universet i like sterk grad. Avdelingene som har ansvaret for digitale spesialeffekter har vært så utslitte og ute av stand til å holde tritt med den enorme arbeidsmengden (noe som kom klart til syne i de halvferdige spesialeffektene i skuffelsene «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» og «She-Hulk») at de nylig startet en fagforening i håp om å bedre arbeidsforholdene.

THE MARVELS Teyonah Parris som Captain Monica Rambeau i «The Marvels». (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

Kvalitetskontrollen har sunket, manusene har blitt betydelige svakere, markedet er overmettet og entusiasmen daler. Det som for bare noen år siden var et kvalitetsstempel står nå i fare for å bli en varseltrekant. Resultatet er at Marvel er i ferd med å miste publikums tillit. En ting er sikkert, de vil ikke gjenvinne den med «The Marvels», som etter alt å dømme var nok en trøblete produksjon. Premieren ble utsatt flere ganger mens det ble utført en omfattende runde med nye opptak, med drastisk restrukturering av historien og til slutt mye fikling på klippebordet – som sørget for at «The Marvels» har blitt den hittil korteste Marvel-filmen. La gå at de jevnt over kanskje har blitt i lengste laget.

[ Sånn ser du alle Marvel-filmene i riktig rekkefølge ]

Den siste traileren til «The Marvels» hevder bombastisk «be there for the moment that changes everything», selv om absolutt ingenting forandrer seg her. Dette er en oppfølger til minst fem forskjellige ting samtidig, så «The Marvels» forutsetter at vi har gjort hjemmeleksene våre. Noe som ikke bare fordrer at vi har sett forgjengeren «Captain Marvel» (2019) og «Avengers: Endgame» (2019), men dessuten Disney+-seriene «WandaVision» (2021), «Ms. Marvel» (2022) og «Secret Invasion» (2023). Så alt dette vil trolig virke skikkelig forvirrende med mindre du har full oversikt over borgerkrigen mellom de formskiftende Skrulls-romvesenene, deres verdenskrig med Kree-rasen, Fasnar-folkets dimensjonsportaler, romdiktatoren Paknaars Illuminator-stav og det faktum at jeg diktet opp halvparten av dette uten at du reagerte sier trolig sitt om hvor fordømt grøtete alt har blitt i Marvel-universet.

THE MARVELS Fra den siste superheltfilmen fra Marvel, «The Marvels». (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

Carol «Captain Marvel» Danvers (Brie Larson) har trukket seg tilbake i verdensrommet, der hun lever i isolasjon sammen med den glupske Flerken-katten Goose. Hennes filleniese Monica Rambeau (Teyonah Parris) prøver fortsatt å få kontroll på hekse-superkreftene hun pådro seg i «WandaVision», mens den tenårige superhelten Kamala «Ms. Marvel» Khan (Iman Vellani) sluntrer unna hjemmeleksene mens hun drømmer om å bli BFF med sitt store idol Captain Marvel. Skjebnen til alle tre blir knyttet tett sammen takket være filmens store skurk Dar-Benn (Zawe Ashton), en militant Kree-kriger som har forholdsvis anstendige intensjoner om å redde befolkningen på sin døende hjemplanet.

Det er litt mer problematisk at hennes plan innebærer å åpne opp magiske portaler som suger ut naturressursene på befolkede planeter. En av disse portalene sørger av litt diffuse årsaker for at Carol, Monica og Kamala bytter plass hver gang de tar i bruk superkreftene sine, noe som om ikke annet åpner opp muligheten for å iscenesette noen småmorsomme actionscener. Dar-Benn viser seg å ha veldig gode motivasjoner for å hate Carol Danvers, som prøver å gjenfinne minnene fra de bortklipte scenene som forklarte denne forhistorien i nærmere detalj. I mellomtiden pusler Nick Fury (Samuel L. Jackson) med sitt om bord romstasjonen S.A.B.E.R., der han prøver å redde en enklave med Skrull-flykninger i et sidespor som trolig fikk større spillerom før «The Marvels» ble restrukturert.

THE MARVELS Brie Larson spiller hovedrollen som Captain Marvel/Carol Danvers i «The Marvels». (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

Det merkes at filmen er strammet drastisk inn, til det punktet at bare et skjelett av plottet gjenstår, men det er selvfølgelig vanskelig å stadfeste hvordan «The Marvels» så ut før brannslukningsarbeidet startet. Det følelsesmessige grunnlaget er totalt fraværende, men til gjengjeld inneholder «The Marvels» et par av de mest absurde sekvensene vi har opplevd i Marvel-universet. Uten å avsløre for mye: den ene involverer inspirert bruk av en kjent sang fra musikalen «Cats», mens den andre forvandler hele filmen til en musikal. Jeg lurer på om den opprinnelige versjonen av «The Marvels» inneholdt flere sånne øyeblikk, som sørget for at filmen hadde en tydeligere personlighet. Med et budsjett på 270 millioner dollar har dette blitt en av de mest kostbare Marvel-produksjonene, men det er vanskelig å påstå at pengene er oppe på lerretet.

[ «Den første julen i Skomakergata» er blitt en trivelig og vellaget julefilm (+) ]

At «The Marvels» er dominert av kvinnelige, multikulturelle talenter foran og bak kamera vil neppe gjøre den mest giftige delen av superhelt-fansen mer velvillig innstilt – men den største fornøyelsen her ligger i samspillet mellom hovedpersonene. Iman Vellani er oppriktig sjarmerende som overentusiastiske Kamala «Ms. Marvel» Khan, selv om hun virker mer karikert enn hun gjorde i sin egen strømmeserie. Synd ingenting som skjer her forflytter historien en millimeter videre, eller bidrar til noe annet enn å bekrefte mistanken om at Marvel-konsernet ikke lengre lager filmer fordi de har historier som er verdt å fortelle - men fordi Disney har en businessplan som krever at de slipper en bestemt mengde filmer i året. En bonusscene midtveis i slutteksten antyder at Marvel planlegger å gjenopplive noen superhelter de nylig plukket opp rettighetene til, men på dette tidspunktet er det et åpent spørsmål om så mange vil bry seg.