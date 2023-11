«Girls of Oslo»: Årets influenservaksine

---

– Hva er det jeg bidrar med i denne verden, spør Nora Haukland seg i ett øyeblikk av selvrefleksjon i «Girls of Oslo» på Amazon Prime Video. Vel, denne serien gir et slags svar.

Amazon Prime frir til norske abonnenter ved hjelp av fire påvirkere som lever av å promotere seg selv og andres produkter. For kvartetten kan det å være synlig på enda en plattform - og en så stor som Amazon Prime er - være god butikk det også. (Espen Solli)

«Girls of Oslo» handler om fire influensere – visstnok de fire største i landet her, som for første gang møtes i samme TV-serie. Flere av dem har vært med i mye annen reality før, fra «Bloggerne» til «Paradise Hotel» over en årrekke, og bygget opp imponerende lønnsomme virksomheter basert på å pushe seg selv og andres produkter. Serien er enda en plattform for de vandrende reklameplakatene, enda en mulighet til å promotere seg og sitt.

Det var Nora Haukland som holdt den berømte posen med det hvite pulver på det mye omtalte Insta-bildet som venninna Sophie Elise la ut i februar. Kritikken som fulgte Nora Hauklands var «første mediestorm», og kostet Sophie Elise Isachsen podkast-plattformen på NRK. De er venner likevel, selv om begge kjente det på pungen da de mistet mye «samarbeid» og måtte drive mye «brannslukking» denne våren.

Den famøse posen

De fire er Nora Haukland, Anniken Annijor Jørgensen, Isabel Raad og Sophie Elise Isachsen, noen mer erfarne i bransjen enn de andre, og som møtes over en vestkant-sushi og et glass rosé mens de tidvis ser litt ukomfortabelt på hverandre.

Nora Haukland havnet i sin «første mediestorm» etter det famøse pose-bildet på Sophie Elise Isachsens Instagram-konto. Det forteller hun litt om i «Girls of Oslo». (Espen Solli/Prime Video)

Det snakkes om venninne-relasjoner, jobb og slit, dårlige flyreiser, flotte kjærester og dårlige menn, kropp og sex og mye om det famøse «pose»-bildet. Ingen sier ordet kokain i de tre første episodene. Det går i rosévin og champagne for kameraene.

Vi befinner oss for det meste i influenser-bydelen Frogner når kvartetten ikke er ute på konstruerte turer utenfor luksusleilighetene. De fire sitter og snakker sammen, ekstremt pene i tøyet og helt fantastiske på håret, og er de hos Sophie Elise foregår den intime venninnekvelden med bartender og kokk innleid for anledningen.

På en tur ut begynner Isabel Raad og Sophie Elise Isachsen å fortelle om sexen de liker, og de holder på ingen måte grisepraten for seg selv. Den formen for ekshibisjonisme er ikke de andre to med på.

Isabel Raad og Sophie Elise Isachsen har gjort lønnsomme virksomheter ut av påvirker-rollene sine. Når de begynner å legge ut om sex-vaner og lyster, bakker de to andre litt ut av samtalen. (Espen Solli/Prime Video)

Samtidig kommer det en del selvransakelse som heller burde vært tatt med terapeut, framfor kamerateam. Og verden utenfor disse glamorama-kulissene? Den nevnes ikke. Så er det vel ikke klimaet som opptar en påvirker som flypendler Oslo-rød løper-events overalt.

Hvordan går det med deg da, spør de hverandre. Svaret kan gjerne gis på ratingen 1 til 10. Ratinger er viktige for influensere, de avgjør formuer.

Denne anmelderen, mann (55), sitter igjen med et stort «hvorfor», selv om svaret er gitt. Dette handler om eksponering og promotering i halvtimes reklame-TV, der de selvbrunende insta- og snap chat-kjendisene kan gjøre god butikk av å være synlige på TV også. Da er det ikke noe poeng å lete etter journalistiske kriterier som relevans og vesentlighet heller.

De fire må i brudekjolebutikken siden Anniken Jørgensen har planer om å gifte seg på sikt. (Espen Solli)

Kamera følger hovedpersonene på jobb og på tur, når det ikke er samtalene mellom de fire som er greia. Møtene deres er klippet så de ender med en litt knugende stillhet, før deltakerne dukker opp alene for kamera og snakker diplomatisk og forsiktig om hva de egentlig tenker. At de setter noen ord på det er litt praktisk, da det er ikke alltid er like lett å lese følelser i botox-fjes og plastisk opererte ansikter.

Noen ganger stopper kamera opp ved sånt som luksusklokka noen har på håndleddet. Plutselig skal påvirker-kvartetten ut på langhelg til Ibiza, der ingen ser ut til å ha en fin tur i det hele tatt. Sophie Elise Isachsen er sliten, noe Isabel Raad konstaterer at skjer ofte. Påvirker-veteran Raad er råere enn selv Sophie Elise i kjeften, for å ikke si mer harry. Hun er klar på hva slags mann hun skal ha, når hun ikke fuckings hater dem noe skikkelig. Hun er gjengens Cruella de Ville, i en serie der det er vanskelig å finne en Snehvit.

Gucci eller Dior diaper bag

Raad er klar på hva slags mann hun vil ha, når hun ikke hater dem som pesten. Så når hun får lyst på barn er det donorklinikken som gjelder. Å være single mor er best, da slipper hun en mann i 18år, og blir det ikke noe krangling om diaper bagen skal være Dior eller Gucci, kommer det.

Mangelen på mann får Raad til å oppsøke en sædklinikk i København, noe venninnen Newa reagerer kraftig på.

– Du kan ikke gjøre det. Ikke lat som du ikke er toxic selv, som en mann du også, sier venninna. Etter besøket på klinikken minner hun Raad om at sæddonorer følger mange usikkerheter. For hva skal hun gjøre om hun får en syk unge, eller like ille, tenk om hun får en «ginger» unge.

Episoden kan jo bli pensum på Elverum folkehøyskoles influenser-linje, der de skal ha fokus på etikk og verdier, i tillegg til innhold og sånn.

Deltaker Anniken er den i gjengen som passer på å ikke utlevere sitt indre liv altfor mye. Hun vil i hvert fall ikke snakke om hvor mye hun har lyst til å gifte seg, selv om de fire bruker mye tid til å prøve brudekjoler for hennes skyld. Brudekjole-butikken i Bygdøy allé fikk i hvert fall bra med eksponering.

Nora Haukland og Isabel Raad i selskap med Anniken Jørgensen og forloveden Theo - som forteller de andre under en middag at livet hans akkurat nå er åtte på en rating fra en til 10. (Espen Solli/Prime Video)

Dette er typen program som burde vært merket med en stor P for produktplassering, for her er selv de det handler om reklamefigurer. Det trenger de ikke tenke på, for her kan det reklameres hele veien. De norske reglene om at program med produktplassering skal merkes tydelig, gjelder ikke for utenlandske strømmetjenester som Amazon Prime. Her har norske mediepolitikere (enda) en jobb å gjøre.

Å se «Girls of Oslo» på skjermen er som å få reklamebrosjyrer i postkassa selv om du har nei takk til reklame-merket på, litt irriterende og ganske unødvendig.