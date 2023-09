Jazz: Formidabel supersonisk familiefest

---

JAZZ

Gard Nilssen Supersonic Orchestra

Family

We Jazz

---

Trommeslager og bandleder Gard Nilssen blåste publikum av barkrakkene da han under Moldejazz i 2019 sjøsatte sitt Supersonic Orchestra, med bestillingsverket «If You Listen Carefully the Music is Yours», som ble utgitt som livealbum året etter. Det ble en såpass stor suksess at Nilssen maktet å holde storbandskuta flytende, til tross for det åpenbart utfordrende med å skulle samle 17 av de fremste musikerne på den nordiske, og polske, jazzscenen. Nå er de tilbake, med nok et livealbum, «Family», denne gangen spilt under en konsert under Mondriaan Jazz Festival i nederlandske Den Haag i fjor.

Det er et formidabelt lag Nilssen har samlet. Det er ingen akkordinstrumenter på plass, men derimot en særdeles heftig blåserekke med sju saksofoner, to tromboner og to trompeter. I tillegg til tre bassister og tre trommeslagere. Det er velkjente navn fra jazzscenen, hver for seg særpregede stemmer som har spilt med hverandre i ulike prosjekter, på kryss og tvers, og her samles i et kollektivt løft av de sjeldne, der Nilssens eminente Acoustic Unity, med bassist Petter Eldh og saksofonist André Roligheten, utgjør en slags kjerne. Og det er ikke bare Nilssens prosjekt dette, musikken er skrevet og arrangert i samarbeid med Roligheten.

De smeller til fra start, på «The Space Dance Expirement», som åpner med en unison utblåsning, før de glir over i et fengende storbandlandskap, der det pumpes dansbar groove ut over publikum, mens det åpnes store rom for fri improvisasjonslek fra suverene solister som Signe Emmeluth, Kjetil Møster og Mette Rasmussen. Det øses på for full kraft i et øyeblikk, serveres lavmælt vakre stemninger rundt neste sving, som på «Dolphin Disco», som skiller seg ut på en dynamisk reise spekket med fengende melodilinjer og en livsbejaende kraft i seg til å gjøre suksess langt utenfor den klassiske jazzscenen, som da de entret den største scenen under årets Øyafestival.

«Family» er blitt en mektig hilsen fra dette supersoniske orkesteret, med en trommeslager og bandleder i front som for alvor har funnet storbandformen.