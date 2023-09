Team Me: Så gøy, så godt, så sårt og så vondt

---

6

MUSIKK

Team Me

«Return To The Riverside»

Propeller

---

Team Me kom fra Elverum som det beste nye bandet i norsk popmusikk i det nye århundret. Da de skulle befeste suksessen, kanskje tatt den enda videre ut i verden, hadde hovedmannen Marius Drogsås Hagen fått nok av forventningspresset, og det evige slitet det alltid har vært å være et norsk band på vei opp og ut. Team Me ble borte i åtte år.

Gleden var stor ved å høre dem igjen på comebackplata «Something In The Making» i fjor. Det var like flott å se dem igjen på scenen, der det viste seg at de nye sangene komfortabelt fant sin plass i settet sammen med de gamle favorittene. Team Me hadde den jublende tonen intakt, og det lekne sceneshowet. Men også de mer konfliktfylte tankene som alltid har vært et underliggende premiss for sangene deres, uansett hvor glade de hørtes ut.

[ Elvis Costello på vei til Operaen ]

Sangene til Team Me er fortsatt fulle av uimotståelig spilleglede, med de uimotståelige melodiene, de store korene, fantasifullt spilt med ideer som hoper seg opp rundt hverandre. Men musikalsk har «Return To The Riverside» færre storslåtte produksjonsnummer enn før. I noen av sangene er Maris Drogsås Hagen nede i visepopen. I andre spiller Team Me folkrock, og noen ganger er de nærmest et konvensjonelt rockeband. Ikke at det er noe galt i det! Det er fristende å utrope hver eneste sang til et høydepunkt.

[ Team Me ut av sin egen skygge ]

Albumet begynner med trollstemt gitar i «Almost 20 Years Ago», om å være 16 og få en telefon om at en venn hadde valgt å gi opp livet. Sangen som heter «Return To The Riverside» kommer like etterpå, og er et forsøk på å hjelpe en venn med å finne en vei ut av dette mørket. Det kan være den samme vennen for alt vi vet, gripende er det uansett. Det nye albumet omtales som heimstaddiktning, en stor litterær tradisjon, som med bruk av lokale fortellinger får fram større universale sannheter. Konkret handler dette om et miljø som mistet den ene etter den andre under tragiske omstendigheter.

Marius Drogsås Hagen tar oss med tilbake til oppveksten ved Glomma på "Return To The Riverside" med Team Me. (Geir Rakvaag)

Allerede før utgivelsen av det forrige albumet hadde Marius Drogsås Hagen fortalt om «Return To The Riverside»-prosjektet i et intervju her i avisa, en svært personlig historie om å dra tilbake til hjembyen ved Glomma, se tilbake på opplevelsene i ungdommen, for å finne ny mening i sitt voksne liv: – Elva er livsgrunnlaget som renner gjennom byen. Det har skjedd så mye her, på godt og vondt. Å skulle bli ferdig med videregående, dra i militæret, begynne på utdannelsen, ingenting av dette passet for meg. Dette handler om å komme tilbake hit, etter en suksess og en nedtur, med mer livserfaring, og et større perspektiv på oppveksten og hva som har skjedd, forklarte han.





«The Same Old Bridge» er enda en av sangene som smertefullt tar ham tilbake til denne fortida – selv om sang og musikk som vanlig høres ganske så oppløftende ut. «My Great Escape» handler kanskje om dagene da Team Me hørtes ut til å være på toppen av verden (de spilte bl.a. på den britiske festivalen The Great Escape): «The further I went/The less I felt/Out of sight/Out of mind», synger han, men legger til at tida er inne til å gjøre det godt igjen. Vi får håpe det går bedre denne gangen.

[ Kaizers Orchestra triumferer i comebacket ]

Heldigvis inneholder også albumet kjærlighetssangen «The Apple Of Mye Eye», som bare er glad og fornøyd. I avslutningssangen «Sun In The Sky» forlater de oss for denne gangen i en tilsynelatende optimistisk countrystemning. Egentlig er det en advarsel mot psykedeliske stoffer som kompensasjon for mentale utfordringer. Psykedelia er kanskje best som betegnelse på den popmusikken Team Me står for. Men uansett hvor mørkt bakteppet er, så er det alltid en fornøyelse å høre Team Me igjen. Platecoveret ser forresten ut som en morsom Elverum-vri på «Sgt. Pepper» til The Beatles. Innholdet lever også her opp til innpakningen.

Team Me består i tillegg til Marius Drogsås Hagen av Simen Schik

ulski, Simen Sandbæk Skari, Julie Ofelia Ossum Østrem, Elida Inman, Uno Møller Christiansen, Bjarne Alexander Ryen Berg, Magnus Østvang og Magnus Nielsen. Gruppa turnerer i høst, og spiller bl.a. på Folken i Stavanger 13. oktober og Parkteatret i Oslo 2. desember.