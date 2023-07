Maratonpremiere på den sjuende Mission: Impossible-filmen i Oslo

Fra klokken 19 tirsdag kveld vises Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One 29 ganger i sju ulike saler, 24 timer i strekk, på Odeon kino i Oslo.

Anledningen er at filmen med Tom Cruise i hovedrollen har premiere i morgen onsdag 12. juli.

– Så vidt vi vet, er vi den eneste kinoen i Europa som holder døgnåpent med et kinostunt av denne størrelsen, sier kinosjef Terje Gangås i en pressemelding.

Han forteller at det er solgt billetter til alle visningene.

I forbindelse med premieren utspiller det seg også et stuntshow utenfor kinoen. Blant kjendisene som møtte opp på premieren var Vegard Ylvisåker og Isabelle Eriksen.

Tom Cruise og verdens største kinokjede, AMC, har valgt Oslo som én av fem byer å gi lanseringen av filmen en særskilt satsing. De andre byene er Los Angeles, Roma, London og New York

Begrunnelsen for å velge Oslo er at filmen er delvis spilt inn i Norge, og at den nevnte kinoen er utstyrt med det foretrukne formatet. Deler av filminnspillingen foregikk i Åndalsnes og Hellesylt, i Møre og Romsdal.

[ Slottsfjell står for tur – slik blir festivalsommeren 2023 ]