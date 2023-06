Se bildene fra Bruce Springsteen-konserten i Oslo

Det ble tilløp til kaos i minuttene før Bruce Springsteen-konserten skulle starte. Hundrevis av publikummere tråkket fortsatt i kø rundt Voldsløkka mot hovedinngangen idet Springsteen etter planen skulle vært på scenen klokken 19:15 fredag kveld. Først 19:45 kom The E Street Band opp trappen på scenen, med The Boss selv som sistemann. Han hilser bredt til Oslo og dundrer i gang «No Surrender», den første av nærmere 30 låter.

Les anmeldelse av konserten her: Bruce Springsteen på Voldsløkka: Stor, større, størst

Over tre timer senere gikk de av scenen etter den første av to konsertkvelder i Oslo. Den andre går av stabelen søndag kveld, også da med 50.000 solgte billetter. Dagsavisen var tilstede på den første av konsertene. Se bildene fra konserten her:

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 41 Bruce Springsteen and The E Street Band på Voldsløkka i Oslo. (Mode Steinkjer)

