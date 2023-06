Sex og generasjonsmotsetninger på Tons Of Rock

---

4

KONSERT

Generation Sex

Tons of Rock, Ekeberg

---

Generation Sex kom på hovedscenen på Tons of Rock tidlig på kvelden, som er slags forband for Guns N’Roses – et band som nok var mer påvirket av punkrocken enn den tradisjonelle metalmusikken. Jeg tror aldri jeg blir for gammel til å bli opphisset av gitarintroen til Sex Pistols-favoritten «Pretty Vacant», eller effekten av bassen og trommene når de kicker inn. Selv om Billy Idol ikke synger den like sterkt som Johnny Rotten i sin tid må jeg innrømme at jeg synger med. Det er litt gøy.

For eventuelle yngre lesere må vi fortelle litt om historien. Generation Sex, eller Ex Pistols som det også går an å kalle dem, er sammensatt av Billy Idol (sang) og Tony James (bass) fra Generation X, og Steve Jones (gitar) og Paul Cook (trommer) fra Sex Pistols. To av de fremste gruppene fra den unge, opprørske britiske punkrocken i 1977. Pistols litt lenger framme enn Gen X, riktignok.

[ Tons Of Rock: Tung tung start på valgkampen til Støre ]

Sex Pistols ble det fremste symbolet på hele denne bevegelsen, men fikk bare to hektiske år i rampelyset før sangeren John «Johnny Rotten» Lydon sa takk for seg, og Sid Vicious døde. Steve Jones og Paul Cook holdt liv i et spekulativt rest-Pistols i et års tid. Pistols kom på 90-tallet sammen igjen for å feire sin fortid. Siden har de knapt nok vært å høre, mens Steve Jones’ selvbiografi var grunnlaget for den mye omtalte TV-serien «Pistols» i fjor. Billy Idol ble rockestjerne på egen hånd på 80-tallet, med hits som «White Wedding» og «Rebel Yell». Dette repertoaret står han hederlig nok over her.

Billy Idol satte pris på mottagelsen Generation Sex fikk på Tons Of Rock. (Mode Steinkjer)





I den andre enden av showet avslutter de med den største favoritten til Generation X. «Your Generation» var den første singelen deres, og gikk til frontalangrep på den forrige generasjonen: «Your generation don’t mean a thing to me». Tittelen spilte selvfølgelig på The Whos 12 år eldre sang «My Generation». Den neste singelen til Generation X var «Wild Youth» og feiret ungdommens råskap. 45 år (!) etter spilles også den med stor entusiasme nå. I pensjonsalderen møter de selvfølgelig seg selv så ettertrykkelig i døra at det ikke går an å ta det på alvor, hverken av dem eller oss.

[ Disse artistene bør du se på Tons Of Rock 2023 ]

Hele tiden vises gamle filmopptak av de medvirkende på storskjermen bak dem. De har forandret seg litt. Også ungdommene som hopper opp og ned på disse filmene er blitt mer alvorlige nå. Vi blir alle eldre, men det virker som om gruppa er genuint oppmuntret av mottagelsen og liker seg godt på scenen.

Når gruppa spiller «Stepping Stone», Monkees-favoritten som fikk en ny omgang med Sex Pistols, høres det ut som rølpete garasjerock. For sånn er Generation Sex, et garasjeband, bare med dyre instrumenter, massivt lydanlegg og flere tusen som står og ser på.

Paul Cook så ut til å kose seg aller mest på konserten til Generation Sex på Tons Of Rock. (Mode Steinkjer)

Slik turer de fram gjennom flere gamle favoritter, «God Save The Queen» og «Problem» av Sex Pistols, «Dancing With Myself», «King Rocker» og «Ready Steady Go» av Gen X. Sistnevnte var en hyllest til TV-programmet som var et ukentlig høydepunkt for popgenerasjonen fra 60-tallet, og anerkjente også navn som Beatles, Stones og Bob Dylan. Allerede der anerkjente Generation X hele rockhistorien. En av de mest kjente Pistols-låtene, «Anarchy In The UK», får være i fred.

Et spesielt innslag er «Black Leather», en sang som ikke engang kom med i Sex Pistols-filmen «The Great Rock’n’roll Swindle», som heller ikke ble gitt ut den gangen, men som ble spilt inn av Guns N’Roses på albumet «Spaghetti Incident», der de hyllet sine gamle punkhelter. De sier de håper å få høre den av Guns’N’Roses senere på kvelden. Jeg vet ikke om de tullet med at Duff McKagan sto på sidelinja og så på dem og ristet på hodet som svar, men det skulle ikke forundre meg.

[ Konsert: Patti Smith har "the power" på Sentrum Scene ]

Generation Sex spiller under et døgn etter at jeg var på konsert med Patti Smith. En artist som kom ut av den samme tida, men har fortatt å være relevant i alle år siden. Alle kan ikke være Patti Smith. Generation X er en grei time med nostalgi på Tons of Rock, med humørfylt selvironi, for det meste ganske morsomt, bare noen ganger ufrivillig.

De avslutter med «My Way», slik Sid Vicious sang den, omdiskutert i sin tid siden det ikke var dette punken skulle handle om. I 2023 ser det ut som om publikum elsker det. Dette oppsummerer nok hele showet til Generation Sex, som handler om å ikke ta alt så veldig høytidelig, og fortsette å rocke hele veien til gamlehjemmet.