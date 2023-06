Tung tung start på valgkampen for Støre

Ekebergsletta (Dagsavisen): – Kom ned i moshpiten Jonas! Ropet gjaller fra noen hundre metalhoder. Siden festivaldørene åpnet onsdag klokken 12.00 har samlet seg foran den gigantiske Scream-scenen og ropt taktfast på Jonas Gahr Støre. At han skulle åpne årets Tons of Rock-festival på Ekebergsletta i Oslo har de fleste fått med seg. Nå har de planlagt en enorm «moshpit» til statsministeren ære, et helt vanlig fenomen på punk- og hardcore-konserter hvor publikum i yr glede løper, knuffer og river hverandre over ende i et frenetisk tempo.

Så hva statsministeren egentlig sier til det som er Norges største musikkfestival uansett sjanger når han først kommer på scenen, ikledd Tons of Rock-T-skjorte, er det vel få som hører når sletta foran blir en øredøvende malstrøm. Men vi hører tydelig et kontant nei til oppfordringen om å kaste seg ut i den gyngende folkemassen. Vi kan skjønne han.

En stor nisje

Valgkampen startet ettertrykkelig på Tons of Rock før en eneste tone var spilt. Statsminister Jonas Gahr Støre (AP) uttrykte stor glede over å kunne ikle seg en festival-T-skjorte og snakke til den kanskje mest brokete forsamlingen han har hatt foran seg. Av det vi vet han sa, hyllet han alle frivillige og ansatte på festivalen som sørger for at alle får en god opplevelse.

En stor folkemengde venter på Jonas Gahr Støre på Tons of Rock, og her markerer de hvor de skal starte moshpiten til statsministerens ære. (Mode Steinkjer)

Og «alle» det er potensielt 120.000 publikummere fordelt over de tre dagene festivalen varer. Heavy metal kan kanskje fortone seg som en nisje innen musikken, men med 72 nasjoner representert blant publikum og over femti band på scenen, er det det en stor nisje. Ikke minst takket være norsk musikk.

– Norsk svartmetall er en av våre største eksportsuksesser: Band som Satyricon, Mayhem og Dimmu Borgir, har oppnådd stor suksess i utlandet. Det er ikke min fortjeneste, mest deres, men jeg kan forsikre om at det har regjeringens fulle støtte, het det da også i Støres tale.

Hvor langt støtten rekker når det gjelder åpningsbandet Black Debbath er usikkert. «Jeg lyste opp da jeg fant albumet «Tung, Tung Politisk Rock», det er jo bra», sa han blant annet om Black Debbath før de gikk på scenen med en sang som han sikkert ville vært foruten.

Oppvarmingsbandet Støre

Han spøker med at han noen gang opplever at statsministeren er den alle venter på, og selv om ropene i forkant kunne tyde på det, var det nok helt andre superstjerner folk hadde løst billett til.

– Her er det ikke statsministeren som er headliner, for å si det sånn – og det skjønner jeg godt, og jeg skal ikke la dere vente for lenge. Derfor skal jeg gjøre som et godt oppvarmingsband, nemlig å fatte meg i korthet. Dere, og vi, er samlet for å høre musikk – det innser jeg. Tonnevis av rock, sa Støre før han fikk «bandbilde» av seg selv på scenen med festivalsjef Jarle Kvåle fra bandet Vreid.

Tons of Rock 2023 åpnet onsdag klokken 12.00. (Mode Steinkjer)

Etter han onsdag ventet band som Guns N’ Roses, Airbourne, Generation Sex og At The gates. I dagene som kommer venter blant andre store band som Ghost, Pantera, Kvelertak, Iggy Pop, TNT og In Flames.

«Problemer innad i Arbeiderpartiet»

Men aller først etter Støre kommer som alltid Black Debbath ut som første band på Tons of Rock. Idet statsministeren forsvinner ut bak på scenen gynger de i gang en gammel slager, men nå med endret politisk farge på teksten. I stedet for å synge «Problemer innad i Høyre», synger de den sittende statsministeren av scenen med «Det er problemer innad i Arbeiderpartiet».

Tung tung politisk rock dundrer over sletta, med tekstlinjer som «Det koker innad i Arbeidernes hus» og «Gro Harlem Brundtland ville snudd seg i graven» mens Høyre i refrenget gjennomgående ble endret til AP.









