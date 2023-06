Klar for Tons of Rock? Disse artistene bør du se

Tons of Rock braker løs onsdag 21. juni med et program som er større enn noensinne, og som i år strekker seg over hele fire dager siden Guns N’ Roses meldte seg på onsdagen. Inn i helga vil publikummere fra hele 72 land kunne oppleve et realt tungrockball med store band som Ghost, Gojira, Pantera, Behemoth, Nightwish, In Flames, Skid Row og selveste gudfaren av punk, Iggy Pop.

Punk-legender dukker også opp når Generation Sex spiller på festivalens første dag. Dette er restene av Sex Pistols, nærmere bestemt Steve Jones og Paul Cook som begge var med i Sex Pistols fra starten i 1975. De har slått seg sammen med selveste Billy Idol som startet sin karriere i Generation X, punkbandet som ble dannet i 1976 og holdt det gående i rundt fem år. Fjerdemann er Generation X-bassisten Tony James som senere spilte i Sigue Sigue Sputnik og The Sisters Of Mercy. På låtlista står «Ready Steady Go» og «Kiss Me Deadly» fra Generation X, mens «God Save The Queen» og «Pretty Vacant» kan ventes fra Pistols-siden.

Black Debbath åpner alltid Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Blant norske legender skal vi møte blant andre TNT og Stage Dolls, mens Black Debbath som vanlig står for åpningskonserten. Vinneren av de 250 artistene som deltok i Tons of Rock og Postens bandkonkurranse om den siste plassen på plakaten, ble Halden-bandet Red Steel, som spiller lørdag klokka 13.00. Og helt til slutt skal Kvelertak avslutte det hele lørdag, noe alle kan glede seg til etter den vanvittige konserten på Øyafestivalen i fjor.

Men som alltid er det i underskogen at man finner de virkelige perlene, også når det gjelder norske band som man bør innfinne seg tidlig på dagen for å få med seg. Her er noen av artistene som kan stå igjen som høydepunkter etter fire dager med metalfest på Ekebergsletta:

2022 Louder Than Life Music Festival - Day One Courtney LaPlante og Spiritbox vil bli ett av høydepunktene under Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo. Her fra Louder Than Life Music Festival i fjor. (Amy Harris/AP)

Spiritbox

På en festival der kvinneandelen blant artistene fortsatt er uholdbar lav, vil Spiritbox gjøre sitt for å veie opp skjevheten. Bandet fra Victoria i British Columbia, Canada, ledes av vokalist Courtney LaPlante og ektemann og gitarist Mike Stringer, og siden starten i 2017 er de blitt blant de mest omtalte nyere bandene ikke minst takket være LaPlantes rå stemme. I møte med et knallhardt og betongtett musikalsk øs som henter impulser fra industrimetall og metalcore åpner de likevel for de melodiøse partiene og låter som med nærmest emosjonell nerve gjør dem til noe spesielt. Med LaPlante har de en elektrisk utstråling også live som gjør dem til et soleklart «må se»-band på Tons of Rock. Eneste bekymring er om teltscenen vil bli i minste laget?

Fredag 18.55 (Moonlight Stage)





The Good The Bad and The Zugly

Noe av det beste med Tons of Rock er at de åpner opp for bredden innen rocken, og det inkluderer også punkrock og hardcore og andre varianter særlig blant fra det norske miljøet. Kvelertak skal avslutte det hele lørdag kveld, men vokalist Ivar Nikolaisen nøyer seg ikke med det. Torsdag står han på scenen med The Good The Bad and The Zugly, det opprinnelige Hadeland-bandet som balanserer på en ikke altfor hårfin grense når de med glimt i øyet begår samfunnsanalyse og satire på høyt nivå, innpakket i rødglødende punkrock og hardcore av edelt merke. Fjorårets «Reseach And Destroy» står trolig i høysetet med knallharde angrep på Incels «copy cats» og «wannabees», men de drar nok også med seg «Algorithm & Blues» og andre spydspisser fra katalogen som stikker de hull på vår generasjons aller mest betente og illeluktende verkebyller.

Torsdag 20:25 (Moonlight Stage)





[ Stor guide: Slik blir festivalsommeren 2023: Fra Tons of Rock til Øya ]

Witch Club Satan på Kafé Hærværk under Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

Witch Club Satan

Denne konserten kan bli legendarisk. Witch Club Satan brøt lydmuren på fjorårets Bylarm etter først å ha startet som et teaterprosjekt. Selv om de for alvor har inntatt musikkscenene med nyfeministisk svartmetall som har fått Mayhems Jørn Stubberud til å uttale at bandet er «det nye som svartmetallen trenger nå», er prosjektet til Johanna Holt Kleive på trommer, Nikoline Spjelkavik på gitar og Victoria Fredrikke Schou Røising på bass fortsatt et sted mellom rå black metal og scenekunsten. Konserten under Bylarm ble her i Dagsavisen beskrevet som en rituell performance, hvor «avkledd energi, mørke og hedenske symboler, feministisk konfrontasjon, blod, liksminke og mye inspirasjon fra så vel heksetradisjonene til den skitneste og tidligste norske svartmetallen gjorde seg gjeldende». De har spilt en rekke konserter på mindre teaterscener og konsertscener det siste trekvart året, men med festivaler som Tons of Rock og så Roskilde etter det, er det et helt annet og mye større format de går inn i. «Folk som kjenner Witch Club Satan fra før kan glede seg til et nytt nivå av et brennende helvete», sa Victoria Røising til Dagsavisen da Tons-konserten ble annonsert.

Fredag 13:00 (Moonlight Stage)





[ Piknik i Parken med Phoenix og Briskeby. Les om bandene og se bildene her (+) ]

The Bronx

Det er uvisst om punkbandet The Bronx noen gang har vært i New York-bydelen de har tatt navn etter, men for Los Angeles-ungguttene den gang i 20002 var Bronx det tøffeste stedet de hadde hørt om. Og tøft er det i bandet The Bronx også. Knapt hardere og mer illsint energisk hardcore får man ikke enn på dette bandets første skiver, og det har knapt dempet seg siden selv om de nå i alt har seks album under T-skjorta hvorav det siste «The Bronx VI» ville vært et mesterverk i ethvert punkbands diskografi. I tillegg har bandet en klassikerkatalog å øse av som med frontmann Matt Caughthran i strupen på publikum garantert vil bli et høydepunkt på Tons of Rock.

Fredag 20:25 (Moonlight Stage)





Puscifer

Bak navnet Puscifer skjuler det seg en av kunstmetallens største profiler, Maynard James Keenan fra bandet Tool.

Det teatralske bandet er ingen nykommer på scenen, men har i større og større grad blitt noe av et soloprosjekt for Keenan, som bygger ut store visuelle eskapader av musikalske konsepter særlig under turneer som dette. Forvent mye lys, scenekonstruksjoner, rollespill og masker av en eller anen variant. Med mindre festivalsettet er annerledes baseres konserten seg rundt 2020-albumet «Existential Reckoning album» som handler om en nasjons kollaps, og Keenan gir like godt romvesener skylda for det hele. Som X-Men-agenter inntar de da Tons of Rock og forteller denne ganske absurde historien. Med seg har han Birmingham-artisten Carina Round som vokalist ved siden av han selv, mens multiinstrumentalist Mat Mitchell er det tredje medlemmet i sentrum for en litt større gruppe med konsertmusikere som musikalsk foretar dypdykk i mørk industriell rock krydret med synth- og dataspillestetikk inspirert av 80-tallet.

Lørdag 17:45 (Vampire Stage)





Mayhem med vokalist Attila Csihar og originalmedlem Necrobutcher (Jørn Stubberud) på bass. Her på på Tons of Rock i 2019, (Mode Steinkjer)

Mayhem

Norsk svartmetalls sterkeste kort inntar Tons of Rock bare fire år etter forrige gang, da ferske med albumet «Daemon». Vi ser dem gjerne igjen, vel vitende om at mange av de som kommer langveisfra har dette bandet øverst på ønskelista som de legendene de er. For hvem hadde vel trodd at Mayhem skulle være et popkulturelt fenomen snart 40 år etter at Jørn Stubberud la ned grunnsteinen sammen med Øystein Aarseth i 1984. Aarseth ble senere drept av Varg «Greven» Vikernes, og resten står skrevet i historien med store svarte bokstaver. Med album som «De Mysteriis Dom Sathanas» har de gjort norsk black metal til en betydelig eksportvare. Vi har fått bøker, dokumentarserier, spillefilmer og byvandringer, og vi vet at de vil skape kuldegufs av de sjeldne uansett hvor varmt det blir på Ekebergsletta når de inntar mørket i Moonlight-scenen. Og der blir det fullt.

Torsdag 18:55 (Moonlight Stage)





Death By Unga Bunga

Mannsrollen fikk seg en bredside på Death By Unga Bungas sisteskive «Heavy Male Insecurity» som kom ut i 2022, og de fortsetter å pirke i gørra på den splitter nye låten «Camouflage» som ble sluppet nå like oppunder kvartettens konsert på Tons of Rock. Med garasjerocken som springbrett lager dette mossebandet punkinfisert rock med selvironisk snert. De spiller på storslåtte men knurrende allsangrefreng og skaper huleboerrock av fineste slag, det hele foredlet av Sebastian Ulstad Olsen i spissen for en kvintett som aldri har hørtes bedre ut enn akkurat nå.

Fredag 14.10 (Moonlight Stage)





Storm er klar med «House Of Cards». (Elisabeth Anker Jakobsen)

STORM

Kanskje ser man starten på en ny æra innen metal med STORM. Uansett har det vel aldri vært en yngre artist på scenen som går inn i det hele med et nytt blikk, selv om 14-årige STORM åpenbart har solide forbilder innen sjangeren fra før. Leo Davadi Sundli heter han egentlig, og vi snakker vi brutal, storslått og intuitiv metalcore som låner fra de beste. Hører man på den nærmest ugjennomtrengelig mørke fjorårs-EP-en «Invincible», og den splitter nye låten «House of Cards», er alderen glemt. Faren til STORM er for øvrig Sveinung Sundli fra Gåte, og moren er Stephanie Palomino Davadi, heller ikke hun ukjent i Trondheims musikkliv. Men her er det atskillig mer enn bare arv som spiller inn på resultatet.

(Torsdag 13:00, Moonlight Stage)

[ Skarpkledd PiPfest med Busta Rhymes - se bildene fra Piknik i Parken (+) ]





Wardruna er klare for Tons of Rock. (Kim Öhrling/Sony Music )

Wardruna

Med tradisjonene som ledestjerne og eldgamle sagn som åndelig følge tok Wardruna steget opp i en mørk og trolsk førstedivisjon med albumet «Kvitravn». Her snakker vi om en norrøn tilnærming til både musikk og tekster, ofte med tradisjonsinstrumenter laget av så vel bronse som never. Det hele bunner i Wardruna-sjef Einar Selviks sterke artistiske tilstedeværelse og visjon som blant annet gjorde at både musikken og han selv ble valg ut til HBO-serien «Vikings». De hadde en internasjonal plattform før dette, men TV-serien åpnet for atskillig interessen rundt bandet fra verden utenfor Norge og ga dem et «viking»-stempel som sett opp mot musikken er noe snevert. Det er et lydbilde som krever et konsentrert øre gjennom låter som «Voluspá», «Odal» og «Lyfjaberg», men Wardruna har spilt en og annen festival før og vet å trollbinde publikum uansett tilstand. Vi forventer rett og slett magi når de avslutter Scream-scenen lørdag kveld.

Lørdag 20:20 (Vampire Stage)





Halestorm performs at Copenhell in Copenhagen Halestorm er på vei mot Norge og Tons of Rock. Her Lzzy Hale og rommis-bror Arejay Hale på Copenhell. (RITZAU SCANPIX/Reuters)

Halestorm

Er man fan av klassisk metal av det melodiske, hardtslående slaget hvor hardrocken ligger som et fundament, vet man selvsagt hvem Halestorm er allerede. Men enten man gjør det eller ikke er det greit å minne om at Pennsylvania-bandet med Elizabeth Mae «Lzzy» Hale i spissen garantert vil bli en opplevelse på Sletta. Lzzy Hale er en av rockens store vokalister, som med overlegen stemme og avlevering står i front for et hissig beist av et band hvor gitarist Joe Hottinger fyller skoene til riffsterke gitarister som Zakk Wylde og andre fra riffepokens gulltid. Bandet ga ut albumet «Back From The Dead» i fjor, og spilte da også for et utsolgt Sentrum Scene som en del av turneen som markerte at de er i gang igjen etter et sjeldent stopp i turnévirksomheten fra deres side. Anmeldelsene derfra legger ingen demper på forventningene til Tons of Rock-konserten med Hottinger, Lzzy, broren Arejay Hale på trommer og Josh Smith på bass.

Torsdag 14:20 (Scream Stage)

---

Fakta Tons of Rock:

Arrangeres 21. - 24. juni 2023

Grunnlagt i Halden 2014. Ble kåret til Årets festival i 2017 av Norske konsertorganisasjoner

Meldte flytting til Ekebergsletta i Oslo fra 2019, da med kapasitet for 15.000 per dag. Kapasiteten ble doblet til 30.000 per dag fra 2022.

I 2019 kjøpte Live Nation Norway seg inn i festivalen. De opprinnelige eierne Svein Bjørge, Jarle Kvåle, Mads Martinsen og Dan Nordhagen er fortsatt med på eiersiden

Tons of Rock oversiktskart (Tons of Rock)

For 2023-årgangen:

Bytte av billett til festivalbånd: Du kan bytte fra billett (alle typer billetter) til bånd på Stortorvet fram til tirsdag kl. 20.

Fra onsdag 21.juni til og med lørdag 24. juni kan du bytte fra billett til bånd ved hovedinngangen og ved campingen hvis du har campingbillett. Åpningstider ved hovedinngangen er 11.00 til 23.00 hver dag.

Dørene inn til festivalområdet åpner 12:00 og området stenger 24:00. Du kan ha med deg en sekk med pledd og klær, men ikke tomme drikkeflasker og mat.





Slik kommer du til Tons of Rock:

Det anbefales ikke å ta egen bil. Adkomst til festivalen skjer enklest med bussrutene 74, 23 og 34.

Ruter setter opp direktebuss fra Jernbanetorget. Busstoppet blir i Biskop Gunnerus gate (Europarådets plass utenfor Los Tacos og andre siden av hotellet The Hub). Det vil være vektere som bistår.

Bussen vil være merket Tons of Rock, og går jevnlig fra Jernbanetorget mellom kl.11-20. Du trenger kun å kjøpe vanlig Ruterbillett før påstigning.

Trikk 13 og 19 går rett opp til Ekeberg.

Hver festivalkveld vil leddbusser kjøre i skytteltrafikk direkte til Jernbanetorget.





Blant artistene er:

Guns N’ Roses, Ghost, Iggy Pop, Kvelertak, Gojira, Mayhem, Pantera, TNT, Halestorm, Spiritbox, Stage Dolls, The Good The Bad And The Zugly, Hammerfall, Airborne, Skid Row, In Flames, Powerwolf, STORM, Powerwolf, Vreid, The Dogs, Honningbarna med flere

Kilde, utfyllende info og program: https://www.tonsofrock.no/

---