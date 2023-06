Jazz med en fandenivoldsk lekenhet

---

JAZZ

Isach Skeidsvoll

«Dance to Summon»

Ulträäni

---

---

JAZZ

Sun & Steel

«Off the Hook! – Live at Motvind»

Sheep Chase

---

Pianist Isach Skeidsvoll har for lengst satt markante spor etter seg på den friere delen av den norske jazzscenen, med en særegen stil, som har en dunst av arven etter storheter som Cecil Taylor over seg. Det er ikke lenge siden sist vi omtalte han på denne plassen, da med et duoalbum med saksofonist Lauritz Skeidsvoll, som også er med når pianisten endelig kommer med sitt første album i eget navn. Denne gangen med en tredje bror på laget, Peder Skeidsvoll, på pockettrompet, i tillegg til saksofonistene Espen «Bobby» Songstad og Aksel Øvreås Røed, bassist Anders Hjemmen og trommeslager Martin H. Mellem.

[ Elin Rosseland: Prisbelønt jazzvokalist på et hav av vellyd ]

Kollektivet slippes løs på et knippe låter som alle er signert bandlederen. De gyver løs på dem med en fandenivoldsk lekenhet som kler denne musikken, boltrer seg i leken og høyintensiv improvisasjon i et øyeblikk, før de blåser kraft inn i de fengende temaene i de neste, som på det forførende åpningssporet «Dance To Summon». Fengende tema er gjennomgående, fra det høyenergiske på «Bury Me Under a Four-Leaf Clover», til mer lavmælte «Beer», på en feststemt og frittgående utgivelse som ikke bare er en overbevisende debut, men også et av de friskeste albumene vi har hørt på denne siden av sommeren.

Isach Skeidsvoll: «Dance to Summon» Ulträäni

[ Jazz: Herlig hat trick fra Liv Andrea Hauge ]

Isach Skeidsvoll er også å finne på en annen sterk debut denne våren, fra Sun & Steel, et frijazza stjernelag som i tillegg til Skeidsvoll består av trommeslager Paal Nilssen-Love, saksofonist Marthe Lea og bassist Øyvind Storesund, kanskje best kjent fra Kaizers Orchestra, men også en dreven frijazzer fra blant annet Frode Gjerstad Trio, med Nilssen-Love.

[ Jazzfest som bestilt fra ny supergruppe ]

Albumet «Off the Hook!» ble spilt inn live i 2021, under Motvind-festivalen, som for øvrig er tilbake i Oslo 15. – 17. juni. I 2021 står de altså på scenen under festivalen, der de åpner med en kollektiv utblåsning av rå kraft og fri improvisasjon, med Marthe Lea i storslag over et energisk driv.

Sun & Steel: «Off the Hook! – Live at Motvind»

Det er en heftig start på en reise der det også åpnes rom for det mer ettertenksomme og lavmælt utforskende, mellom det eksplosivt høyenergiske. Resultatet er mektig, fra et åpenbart inspirert kollektiv på scenen under Motvind.