Rekordstøtte til mannen bak «Verdens verste menneske»

Den neste filmen fra Oscar-nominerte Joachim Trier har mottatt 20 millioner kroner fra Norsk filminstitutt, en rekordhøy sum ifølge NFI. Neste prosjekt fra regissøren bak Oscar-nominerte og Cannespris-belønte «Verdens verste menneske» er et ambisiøst generasjonsportrett om en Oslo-familie.

Prosjektet som NFI omtaler som «Trier film nr. 6». Filmen har et budsjett på nær 81 millioner kroner, og er det neste samarbeidet mellom Joachim Trier og Eskil Vogt etter suksessen med «Verdens verste menneske» fra 2021.

Eskil Vogt og Joachim Trier ved Oscar-utdelingen i mars 2022. Nå er de i gang med deres sjette filmsamarbeid. (Danny Moloshok/NTB kultur)

Oscar-nominert duo

Duoen har samarbeidet på alle Triers spillefilmer. Triers sjette langfilm skal resultere i en nær, rørende og morsom fortelling om ensomhet og familie, og om kunstens forsonende evne, fortalt med originale fortellergrep hvor minner og samtid veves sammen, heter det i pressemeldingen fra NFI.

[ Morsom norsk «Black Mirror» filmet i Bjørvika (+) ]

– Dette er et prosjekt som jakter på øyeblikk av menneskelig erkjennelse det er verdt å søke etter. Karakterene er fint avstemt med historikk, motstand og vilje. Skjæringspunktene går på kryss og tvers med deres forskjellige interesser og behov, sier konsulent Tom Gulbrandsen ved Norsk filminstitutt i pressemeldingen.

En premieredato er foreløpig ikke gjort kjent. «Verdens verste menneske» er Triers største kommersielle suksess til nå, nominert til beste manus og beste internasjonale film ved Oscar-utdelingen i 2021, og hovedrolleinnehaver Renate Reinsve fikk prisen Beste kvinnelige skuespiller ved filmfestivalen i Cannes.

«Verdens verste menneske» ble nominert til to Oscar, og Renate Reinsve ble tildelt prisen for beste kvinnelige skuespiller ved filmfestivalen i Cannes for sin rolle. Prisen for beste skuespiller under utdeling av Filmkritikerprisen fikk hun også. (Heiko Junge/NTB kultur)

Julefilm av «Stargate»

Ingvild Rishøis romansuksess «Stargate» fra 2021 ble sammenlignet med både Charles Dickens og Astrid Lindgrens historier. Nå skal boka bli film ved regi av Ida Sagmo Tvedte. Filmprosjektet er tildelt 13,5 millioner NFI-kroner, og har manus skrevet av forfatteren selv og Ida Sagmo Tvedte. Stargate er oppkalt etter en brun pub på Grønland i Oslo, og foregår på Tøyen og Grønland øst i hovedstaden ved førjulstider. Der bor en far med sine to døtre, Ronja (10 og Melissa (11). Når han mister jobben som juletreselger begynner han å drikke seg ned på Stargate, og døtrene prøver å ta over virksomheten.

Forfatter Ingvild Rishøi har vært med å skrive manuset til den kommende filmversjonen av hennes populære roman «Stargate» - som på lerret og skjerm kan bli en moderne julefilm-klassiker, i følge Norsk filminstitutt. (Håkon Mosvold Larsen/NTB kultur)

Dette er et juleeventyr om en far som gjør sitt beste, men ikke nok, en storesøster som prøver å fylle skoene til faren, og en datter som aldri slutter å håpe, heter det i omtalen fra NFI. Dagsavisens anmelder ble også rørt av boka, som solgte i over 40.000 og utgitt i 12 land.

[ Anmeldelse av «Stargate»: Tårene siler! ]

– Denne filmen har potensial til å bli en moderne juleklassiker. En historie det er umulig å ikke bli berørt av, sier konsulent Cecilie Aspenes. Regi og manus er ved Ida Sagmo Tvedte, produsenter er Hege Hauf Hvattum og Yngve Sæther for Motlys. Filmen skal ha et totalbudsjett på 27 millioner kroner.

Skakkjørte søstre på Granca

Filmen «Butterfly» handler om to søstre som på hvert sitt vis er skakkjørte typer, oppvokst i en charter-resort i Gran Canaria. Filmen til Itonje Søimer Guttormsen er tildelt 13,5 millioner av NFI og skal hat et totalbudsjett på 44 millioner kroner. Filmen skal skildre to søstrene, i voksen alder bosatt i Askim og Hamburg, og som etter nesten 30 år må reise tilbake til Gran Canaria når moren deres er død. Der venter det et svevende esoterisk og halvferdig retreatsenter oppe blant de kanariske fjellene.

[ Dette er vårens beste TV-nyheter ]

Dette skal være en gøyal og energisk Granca-tur med en twist, en original, relevant, morsom og emosjonell film, med et manus som balanserer mellom humor og drama, lyder beskrivelsen fra Norsk filminstitutt. Regissør og manusforfatter er Itonje Søimer Guttormsen, og produsent er Maria Ekerhovd for produsentselskapet Mer Film.