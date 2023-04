Jazz: Skarbø Skulekorps er et overskuddsprosjekt av de sjeldne

---

Skarbø Skulekorps

Innesko

Øyvind Jazzforum

De kommer om våren. Snublende ut av skolegårder og gymsaler, lett famlende, som vårtegn på linje med grillosen som legger seg over parkene. Vi snakker selvsagt om skolekorpsene. Sånn sett skiller ikke Skarbø Skulekorps seg nevneverdig ut når de kommer marsjerende i innesko midt i april, med et flunkende nytt album. Men omtrent der slutter fellestrekkene. Skarbø Skulekorps går egne veier.

Albumet «Innesko» er det tredje siden trommeslager, bandleder og komponist Øyvind Skarbø kledde opp et knippe sentrale musikere fra den norske jazzscenen i avlagte korpsuniformer kjøpt på finn, og de kom marsjerende med en dunst av sjangeroverskridende lekenhet og funky driv hengende over seg. De har hele veien lekt seg i et åpent landskap, der ulike uttrykk, elementer fra ulike sjangre, funk og jazz, blåsere og steelgitar, flettes inn i hverandre til en særegen helhet. Mens det første albumet ble spilt inn live i studio, var det andre albumet preget av pandemien, med lydfiler sendt fra ulike kanter av landet. På det ferske tredjealbumet har Skarbø forent de to metodene.

«Innesko» representerer altså ikke noe brudd med de forrige albumene, det marsjeres langs de samme lekne sporene. Det er ingenting som tyder på at Skarbø har latt seg tøyle av noe jazzpoliti siden sist, på et album der en av låtene heter «Defund the Jazz Police», en frisk utblåsning som klokker inn på under minuttet.

Alt dette blir servert av et «skolekorps» som i tillegg til Skarbø selv består av saksofonistene Eirik Hegdal og Signe Emmeluth, trompeter Stian Omenås, trombonist Erik Johannessen, bassist Chris Holm og gitarist Ivar Grydeland. For ikke å glemme vokalist Mari Kvien Brunvoll, som er ny i denne sammenhengen og dukker på låten «Lat-Lo», som tidligere er spilt inn i instrumentalversjon av Bly de Blyant. Med Brunvolls fine vokal løftes den til en popperle av en låt og et av høydepunktene på et album der den mer frittgående «HI-HTS», med en lekker saksofonsolo, er et annet.

Skarbø Skulekorps lykkes godt i sin musikalske frilek, nå også i innesko, med sitt tredje album viser det seg nok en gang som et overskuddsprosjekt av de sjeldne.

Spiller på Nasjonal Jazzscene i Oslo lørdag.