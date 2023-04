Aksel Hennie blir rockestjerne på Viaplay

Aksel Hennie har hovedrollen og regi på den nye serien, som starter innspilling denne måneden på Eidsvoll, der handlingen foregår. Hit må Even Enstad vende hjem etter at en ulykke, og sjonglere karriere og farsrolle for en 16-årig datter han knapt har sett.

Aksel Hennie og Hannah Elise Adolfsen Fjeldbraaten har de bærende rollene i den nye Viaplay-serien «Stayer», norsk feelgood-drama som har premiere i 2024. (Lars Olav Dybvig/NTB kultur)

Det er premisset for handlingen i «Stayer», den nye Viaplay-serien som er laget av Pia Lykke. Serien skal ha premiere på Viaplay neste år.

– Da Pia Lykke spurte meg om, var jeg aldri i tvil – det er et drømmeprosjekt, sier Aksel Hennie i meldingen fra Viaplay.

Fra Høtten til Eidsvoll

Rollen som musiker blir en ny erfaring for skuespilleren med mange roller fra film og TV-serier siden skuespillerdebuten i «1732 Høtten» i 1998. Denne våren skal han tilbringe tida på 2080 Eidsvoll.

– «Stayer» er et helt unikt prosjekt for meg. Ikke bare får jeg leve ut drømmen om å spille rockestjerne, men jeg får også fortelle en nær og varm historie om mennesker som gjennom å oppleve noe veldig vondt, får muligheten til å finne tilbake etter mange år fra hverandre. En historie om at det aldri er for seint å rette opp eller finne verdi og kjærlighet der du trodde den var borte for alltid.

Datteren på 16 skal spilles av debutanten Hannah Elise Adolfsen Steenbraaten.

Ifølge Viaplay skal Aksel Hennie også få vist sitt musikalske talent i serien. Even Elstads musikk skal være en sentral del av handlingen.

– Å jobbe med musikk på denne måten er helt ukjent farvann for meg, men det gir meg utrolig mye å få bygge både en artist og et musikalsk uttrykk og univers helt fra bunnen av, sier Hennie.

Pia Lykke som selv fra Eidsvoll, har lang fartstid i film- og TV-bransjen. Nå debuterer som serieskaper med «Stayer». Serien kommer på Viaplay i 2024. (Lars Olav Dybvig/NTB kultur)

Hjertevarmt drama fra bygda

Serieskaper Pia Lykke har lang fartstid fra TV- og filmbransje, men «Stayer» er hennes debut som serieskaper. Manuset til dramaserien har hun skrevet sammen med blant andre Mads Løken og Kjetil Indregaard.

– Jeg vil lage den serien jeg selv ønsker å se. En hjertevarm dramaserie som tør å utforske det emosjonelle på en ektefølt måte. Den skal ta bygda på alvor, og vise flere perspektiver, både hvorfor noen reiser vekk og følger drømmene sine, men også hvorfor noen blir værende der de har vokst opp, sier Lykke i pressemeldingen fra Viaplay.

Serien skal produseres av Monster, selskapet som tidligere har stått for Viaplay-serier som «Pørni» og «Furia». Rollelista inkluderer også skuespillere som Ane Dahl Torp, Mariann Saastad Ottesen, Jeppe Beck Laursen og Jørgen Cleve Broch.