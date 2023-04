De skal spille Leonard Cohen og Marianne Ihlen i NRKs dramaserie

Innspillingen av dramaserien om Leonard Cohen og Marianne Ihlen og deres med tiden berømte kjærlighetshistorie er i gang denne våren og sommeren.

Serien skal skildre tida de møttes og levde sammen på den greske øya Hydra på 1960-tallet. Det spesielle forholdet mellom de to skulle vare livet ut, også etter at de dro hver til sitt, til de begge døde i 2016. «So Long, Marianne» blir en serie i åtte deler, som NRK lager sammen med norske, greske og canadiske produsenter.

Leonard Cohen og Marianne Ihlen sammen på Hydra. Bildet er fra dokumentarfilmen «Marianne & Leonard – Words of Love». Nå skal det berømte kjærlighetsforholdet bli TV-serie. (Aviva Layton/Selmer Media)

Berømt kjærlighet

Dramaredaktør Marianne Furevold-Boland i NRK har stor tro på kjemien mellom de to hovedrolleinnehaverne, Alex Wolff og Thea Sofie Loch Næss, ifølge pressemeldingen fra NRK.

Thea Sofie Loch Næss og Alex Wolff spiller Marianne Ihlen og Leonard Cohen, som møttes og levde sammen en periode på Hydra i Hellas på 1960-tallet. (Ronald Plante/Redpoint Productions/NRK)

– Alex og Thea er perfekte for rollene som Leonard og Marianne. Jeg er overbevist om at de to kommer til å gjøre formidabel jobb i å få fram hele følelsesspekteret i denne sterke kjærlighetshistorien. Og serien er i de beste hender hos regissør og manusforfatter Øystein Karlsen, som med sine tidligere prosjekter har vist at han kan lage godt og drivende drama som er både overraskende og ikke minst bevegende, uttaler NRKs dramaredaktør.

Det er serieskaper Øystein Karlsen, som nylig avsluttet «Exit»-suksessen, som har manus og regi, mens forfatter Jo Nesbø har skrevet manuset til to av episodene.

«So Long, Marianne» skulle bli en av Leonard CohenHan mest berømte sanger, i selskap med «Hallelujah» og «Suzanne». (Charles Sykes/NTB kultur)

– Det finnes lettere oppgaver enn å prøve å skrive stemmen til Leonard Cohen, har Øystein Karlsen tidligere uttalt i samband med serien han nå stå for innspillingen av. Serien skal etter planen få premiere høsten 2024.

Amerikaneren Alex Wolff har en rekke forskjellige filmer på CV-en, blant annet skrekkfilmen «Hereditary», «Jumanji»-serien og den eksentriske Nicolas Cage-filmen «Pig». I sommer dukker han opp i «Oppenheimer», Christopher Nolans film om utviklingen av atombomben.

Kunstnerliv på 1960-tallet

Thea Sofie Loch Næss har tidligere vært å se i blant annet Netflix-serien «Julestorm», Viaplays «Delete Me» og viking-serien «The Last Kingdom». Leonard Cohen møtte Marianne Ihlen i et internasjonalt kunstner- og bohem-miljø på øya Hydra i Hellas på 1960-tallet, da hun var på vei ut av ekteskapet med forfatter Axel Jensen – i serien spilt av Jonas Strand Gravli («22. juli», «Jordbrukerne»).

Serien skal også inkludere flere kjente skuespillere – blant andre australske Anna Torv og Noah Taylor i rollene som det australske forfatter- og journalistparet Charmian Clift og George Johnston. Anna Torv var sist å se i HBO-suksessen «The Last of Us», mens Noah Taylor er kjent fra «Peaky Blinders» og «Game of Thrones».

Leonard Cohen og Marianne Ihlen på Hydra på 1960-tallet skal nå bli internasjjonal serie - med Øystein Karlsen ved roret. Foto: Privat / Axel Joakim Jensen (NTB kultur)

Kjærlighetsvisenes mester

«So Long, Marianne» er også tittelen på en av Leonard Cohens mest berømte kjærlighetssanger, utgitt på debutalbumet hans fra 1967, og handler om relasjonen hans til Marianne Ihlen. Han inkluderte også et bilde av henne på omslaget til albumet «Songs from a Room» i 1969. Da Marianne Ihlen lå på det siste i 2016, sendte Cohen henne et offentliggjort brev til sin tidligere partner.

Forholdet mellom den canadiske trubaduren og norske kunstneren fra Moss har tidligere vært tema i Nick Broomfields dokumentar «Marianne & Leonard: Words of Love» fra 2019.

