Alta-filmen knuser Spielberg på kinotoppen

– Bedre enn Spielberg – det høres bra ut, sier regissør Ole Giæver med et smil. Mandag gikk «Ellos eatnu – La elva leve» inn på tredjeplass på kinotoppen, med 9.178 solgte billetter i premierehelga.

Spillefilmen om Alta-utbyggingen hadde premiere fredag 3. februar, og går inn på kinotoppen bak «Avatar: The Way of Water» og animasjonsfilmen «Mumier på eventyr». På fjerdeplass er «Kampen om Narvik» i sin sjette uke, med 9.111 besøk i helga og over 467.000 besøk totalt.

«Ellos eatnu - La elva leve», med Ella Marie Hætta Isaksen i hovedrollen. (MER )

«Munch», som hadde premiere forrige helg, hadde 6.239 besøk i helga og er på 7. plass på kinotoppen.

Steven Spielbergs selvbiografiske «The Fabelmans» er på niendeplass, og på tiende er M. Night Shyalamans storfilm «Knock At The Cabin», som begge hadde norsk premiere denne helga.

«Ellos eatnu – La elva leve» har dermed hatt årets beste premierehelg for en norsk film, og årets tredje beste premierehelg totalt.

– Kinotallene er gledelige, sier regissør Ole Giæver.

Kinotoppen publiseres av bransjeorganisasjonen Film & Kino, og er de offisielle tallene for billettsalg på landets kinoer.

– En film mange har ventet på

Filmen forteller historien om den omstridte utbyggingen av Altaelva, en av de hardeste politiske konfliktene i etterkrigstidas Norge. Fra hele landet kom miljøaktivister til demonstrasjonsleire i Alta, der de lenket seg fast sammen med samiske aktivister for å stoppe utbyggingen. Det endte med Norgeshistoriens til da største politiaksjon, vinteren 1981, da demonstrantene som prøvde å stanse utbyggingen ble fjernet med makt.

Hovedrollen spilles av Ella Marie Hætta Isaksen, kjent aktivist og artist, som har fått mye skryt av anmelderne for sin første filmrolle.

– Jeg tror folk er nysgjerrige på å se en film som handler om en viktig del av norsk og samisk historie. Dette er en film mange har ventet på. Folk har fått med seg at dette er en personlig og nær film, som gir anledning til å forstå Alta-saken fra et menneskelig perspektiv.

Regissør Ole Giæver og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen under presentasjon av filmen «La elva leve», da Norsk filminstitutt (NFI) ga en forsmak på vårens 14 norske kinopremierer. (Gorm Kallestad/NTB)

[ – Jeg ville fortelle om dagligliv som har gått tapt (+) ]

Markerer samisk nasjonaldag

Samenes nasjonaldag 6. februar blir i Oslo markert blant annet med festvisning av «Ellos eatnu – La elva leve» på Klingenberg. Til stede er Dagfinn Høybråten, leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen, som gransker fornorskning og overgrep mot samer.

Etter visningen på Klingenberg er det markering i samarbeid med Amnesty International foran Stortinget, hvor samiske demonstranter sultestreiket i protest mot Alta-utbyggingen, sommeren 1979. Dette er også skildret i «Ellos eatnu – La elva leve». Giæver er også invitert til feiringen av den samiske nasjonaldagen på Oslo rådhus, der Kong Harald deltar mandag formiddag.

Dermed blir det en travel samisk nasjonaldag for regissør Ole Giæver:

– Hvis jeg får tid innimellom håper jeg å rekke hjem og lage reinsdyrgryte til barna, sier Ole Giæver.

Internasjonal kritikerpris: «Imponerende»

Lørdag ble «Ellos eatnu – La elva leve» tildelt to priser under Göteborg Film Festival, Nordens største filmfestival, som ble avsluttet i helga. «Ellos eatnu – La elva leve» fikk både publikumsprisen og kritikerprisen FIPRESCI, som deles ut av det internasjonale filmkritikerforbundet.

Ella Marie Hætta Isaksen Ella Marie Hætta Isaksen som sjøsamiske Ester i «Ellos eatnu - La elva leve», som skildrer Altasaken - der samiske aksjonister også sultestreiket.

«Filmens sterke og velbalanserte manus skildrer et universelt problem som på imponerende vis manifesteres av skuespillerdebutant Ella Marie Hætta Isaksens rolletolkning av en ung Sápmi-kvinne. På mesterlig vis formidler filmen en sorg forårsaket av trusselen om tap av kultur, identitet, språk og familiebånd» het det i begrunnelsen fra filmkritikerforbundet.

– At vi fikk kritikerprisen er en stor anerkjennelse av filmens kunstneriske kvaliteter. Men publikumsprisen er den som henger høyest. Ønsket vårt med denne filmen er jo å nå ut og engasjere publikum. Det er også den reaksjonen vi har merket under visninger og førpremierer, folk blir grepet av denne historien, sier Ole Giæver.

«Ellos eatnu – La elva leve» fikk publikumsprisen også under filmfestivalen i Tromsø for to uker siden. Nærmere 3.000 så filmen under festivalen i Tromsø, før den offisielle norske kinopremieren 3. februar.

– Det er nå filmen begynner å leve sitt eget liv der ute. Vi håper dette er en film som kan gå lenge på kino, og at den stimulerer til samtaler, sier Ole Giæver.

[ Ella Marie om «Ellos eatnu»: – Hver scene er noe jeg kjenner igjen fra mitt eget liv ]

Fra filmen «Ellos eatnu - La elva leve» (MER Film)

«Ellos eatnu – La elva leve» er Ole Giævers tredje spillefilm. Som barn bodde han i Alta, og faren var engasjert i Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget, fortalte han til Dagsavisen da filmprosjektet ble offentliggjort i 2020.

– Alta-aksjonene var et viktig skille i samisk og norsk historie. Før Alta-aksjonene var det skamfullt å være same i Norge. Det snudde etterpå. Man kunne være stolt av å være same. I dag ser vi at nye generasjoner unge samer opplever en helt annen anerkjennelse, sa Giæver til Dagsavisen.

Etter Göteborg skal filmen vises for internasjonal filmbransje under filmfestivalen i Berlin, som starter neste uke.

– Alle tilbakemeldinger i Göteborg tyder på at filmen vekker internasjonal interesse, sier Ole Giæver. Filmen er allerede forhåndssolgt til Finland og Sverige, der den vil få kinopremiere i løpet av våren.

[ «Mitt eget ekkokammer var fullt av Tom Verlaine» (+) ]

[ Sametingspresidenten: «Mitt håp er at «Ellos eatnu – La elva leve» kan vekke engasjement» ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen